Brahim Diaz e i dubbi sul rigore sbagliato in Coppa d'Africa: perché si dice che avrebbe sbagliato apposta

Brahim Diaz però dopo l’errore era distrutto, era in lacrime quando Infantino gli ha consegnato la Scarpa d’Oro, sarebbe anche stato insultato da qualche compagno di squadra e si è presentato affranto alla premiazione. Inoltre le parole del suo allenatore non fanno certo pensare a un accordo: "L'immagine che abbiamo dato dell'Africa è un po' vergognosa. Quando un allenatore chiede ai suoi giocatori di lasciare il campo... Ciò che ha fatto Pape Thiaw stasera non rende onore all'Africa. Non è di classe, ma è campione africano, quindi ha il diritto di dire quello che vuole. Di sicuro tutto quello che è accaduto ha fatto perdere la concentrazione a Brahim Diaz".