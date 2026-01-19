Logo SportMediaset

COPPA D'AFRICA

Coppa d'Africa, la condanna di Infantino: "In finale scene inaccettabili"

Il presidente della Fifa: "Devono essere condannate e non devono mai più ripetersi"

19 Gen 2026 - 08:34
"Purtroppo abbiamo assistito a scene inaccettabili sul campo e sugli spalti: condanniamo fermamente il comportamento di alcuni 'tifosi', nonché di alcuni giocatori senegalesi e membri dello staff tecnico. È inaccettabile abbandonare il campo di gioco in questo modo e, allo stesso modo, la violenza non può essere tollerata nel nostro sport, semplicemente non è giusto". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino sui fatti incredibili avvenuti in Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal in cui l'arbitro ha assegnato un rigore (poi fallito da Brahim Diaz) al 98' ai nordafricani, che ha portato all'invasione di campo di alcuni tifosi del Senegal e un gruppo di giocatori dello stesso Senegal a lasciare momentaneamente il terreno di gioco per proteste.

"Dobbiamo sempre rispettare le decisioni prese dagli arbitri dentro e fuori dal campo di gioco. Le squadre devono competere sul campo e nel rispetto delle regole del gioco, perché qualsiasi comportamento contrario mette a rischio l'essenza stessa del calcio - prosegue Infantino - È anche responsabilità delle squadre e dei giocatori agire in modo responsabile e dare il buon esempio ai tifosi negli stadi e ai milioni di spettatori in tutto il mondo. Le brutte scene a cui abbiamo assistito oggi devono essere condannate e non devono mai più ripetersi. Ribadisco che non hanno posto nel calcio".

