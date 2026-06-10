Milan, anche Cardinale tra i 100 personaggi più influenti nel mondo dello sport

"Gerry Cardinale potrebbe essere la persona più potente nel mondo dello sport di cui non avete mai sentito parlare. RedBird Capital Partners, la società di investimento di Cardinale con un patrimonio di 14 miliardi di dollari, è uno degli azionisti di controllo di Paramount Skydance, e Cardinale ha avuto un ruolo chiave nell'offerta da 110 miliardi di dollari presentata dal conglomerato per acquisire Warner Bros. Discovery a febbraio. Paramount Skydance paga miliardi per trasmettere la NFL (su CBS, una delle sue emittenti) e l' UFC (attraverso l'accordo sui diritti da 7,7 miliardi di dollari stipulato con l'organizzazione di sport da combattimento nell'agosto 2025); una volta concluso l'accordo con Warner Bros. Discovery, il capitale di Cardinale contribuirà a finanziare anche proprietà come la NHL e la US Soccer . RedBird detiene inoltre una quota di maggioranza nell'AC Milan, l'iconica squadra di calcio italiana le cui partite vengono trasmesse in streaming negli Stati Uniti da Paramount+, e nella squadra di calcio francese del Tolosa FC, e ha investimenti nel Fenway Sports Group (proprietario dei Boston Red Sox e del Liverpool) e nella United Football League (la lega calcistica primaverile di cui è comproprietario Dwayne "The Rock" Johnson)".