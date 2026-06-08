MALDERA A SPORTMEDIASET

Eriksen, la testimonianza del ct dell'Ucraina: "In un attimo dalla festa alle urla dei giocatori e il silenzio dello stadio"

Andrea Maldera a Sportmediaset: "Sono stati momenti difficili"

08 Giu 2026 - 13:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"In un attimo siamo passati da un momento di festa, per il pubblico e per Eriksen (premiato per le 150 presenze con la Danimarca, raggiunte il 3 giugno in occasione dell'amichevole contro la Repubblica Democratica del Congo, ndr) al momento in cui il giocatore si è accasciato a terra mentre era vicino alla panchina e lontano dall'azione". Il ct dell'Ucraina Andrea Maldera, fresco di nomina dopo la firma di qualche settimana fa di un contratto biennale con opzione di rinnovo, è stato testimone diretto del malore accusato dal centrocampista della Danimarca dopo un'ora di gioco dell'amichevole di Kringstad, in Norvegia. "Tutti i giocatori hanno cominciato a urlare, lo stadio si è ammutolito - ha raccontato Maldera a Sportmediaset - Sono stati attimi difficili".

Leggi anche

Eriksen, buone notizie: "Sta bene ed è di buon umore. Presto sarà dimesso"

eriksen
danimarca
maldera

Ultimi video

01:15
DICH GULLETTA SU MALORE ERIKSEN DICH

L'aritmologo Gulletta e il caso Eriksen: "In Italia protocolli giustamente restrittivi"

01:12
Real Madrid, Florentino ancora presidente: pronto il super colpo

Real Madrid, Florentino ancora presidente: pronto il super colpo

00:42
Maldera "Eriksen, attimi di paura per tutti"

Maldera "Eriksen, attimi di paura per tutti"

02:04
Trevisani: "Milan, una follia, il calcio non è l'NBA"

Trevisani: "Milan, una follia, il calcio non è l'NBA"

02:48
Milan nel caos: stallo per Rangnick e anche per l'allenatore le cose si complicano

Milan nel caos: stallo per Rangnick e anche per l'allenatore le cose si complicano

02:02
Trevisani: "Baldini bravo a coinvolgere i giocatori"

Trevisani: "Baldini bravo a coinvolgere i giocatori"

01:48
Real, Perez al timone

Real, Perez al timone

01:37
Eriksen, altro spavento

Eriksen, altro spavento

02:14
Il Mondiale in Messico

Il Mondiale in Messico

01:51
In gol con il Belgio

In gol con il Belgio

00:23
Totti esalta Yildiz

Totti esalta Yildiz

01:41
La Juve riparte da qui

La Juve riparte da qui

01:49
Tra Mondiale e mercato

Tra Mondiale e mercato

02:07
Telenovela Calhanoglu

Telenovela Calhanoglu

01:35
L'Italia vince in Grecia

L'Italia vince in Grecia

01:15
DICH GULLETTA SU MALORE ERIKSEN DICH

L'aritmologo Gulletta e il caso Eriksen: "In Italia protocolli giustamente restrittivi"

I più visti di Calcio Estero

Roberto Mancini (Galatasaray) - L'attuale tecnico dell'Al Saad passò per la panchina del Galatasaray nella stagione 2013-14, vincendo una Coppa di Turchia e chiudendo il campionato al secondo posto

Italiano e i suoi fratelli in Turchia: il primo allenatore al Beskitas nel 1949

Susy disperata per Messi, ma pronta a tifare City

MCH VITTORIA DI CR7 MCH

CR7 campione con l'Al Nassr: Inzaghi beffato

Voci dall'Arabia: Inzaghi può lasciare l'Al-Hilal e il mercato allenatori si infiamma

Dalla revoca-beffa al trionfo: ora è ufficiale, Mancini campione in Qatar con l'Al Sadd

Wanda Nara Mauro Icardi

I 15 punti di Icardi contro Wanda: "Manipoli i figli ma confido nella giustizia"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:49
Mondiali 2026: la Svizzera in ritiro "selvaggio" tra i serpenti
13:01
Ecuador, perla di Estupinan: gol da centrocampo contro il Guatemala! VIDEO
12:32
Mondiali 2026, la Fifa pagherà ai club 4mila euro al giorno per ogni convocato
10:55
Ascoli, 15mila in piazza nella notte per festeggiare la promozione in B
Yamal
10:50
Spagna, Yamal deluso: "Ero convinto di poter vincere lo scorso Pallone d'Oro, ma sono contento per Dembélé"