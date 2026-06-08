Eriksen, la testimonianza del ct dell'Ucraina: "In un attimo dalla festa alle urla dei giocatori e il silenzio dello stadio"

"In un attimo siamo passati da un momento di festa, per il pubblico e per Eriksen (premiato per le 150 presenze con la Danimarca, raggiunte il 3 giugno in occasione dell'amichevole contro la Repubblica Democratica del Congo, ndr) al momento in cui il giocatore si è accasciato a terra mentre era vicino alla panchina e lontano dall'azione". Il ct dell'Ucraina Andrea Maldera, fresco di nomina dopo la firma di qualche settimana fa di un contratto biennale con opzione di rinnovo, è stato testimone diretto del malore accusato dal centrocampista della Danimarca dopo un'ora di gioco dell'amichevole di Kringstad, in Norvegia. "Tutti i giocatori hanno cominciato a urlare, lo stadio si è ammutolito - ha raccontato Maldera a Sportmediaset - Sono stati attimi difficili".