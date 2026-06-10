Accordo storico tra FIFA e FIFPRO: il sindacato calciatori entra nei processi decisionali del calcio mondiale

Alla vigilia del Mondiale 2026, FIFA e FIFPRO hanno firmato uno storico accordo che apre una nuova fase nella governance del calcio mondiale. L'accordo riconosce ufficialmente FIFPRO come rappresentante globale dei calciatori professionisti e introduce una Piattaforma globale di dialogo sociale in cui FIFA, club, leghe e giocatori discuteranno congiuntamente le principali riforme del settore.
La novità più significativa riguarda il sistema dei trasferimenti e il benessere dei calciatori: le future modifiche al Regolamento sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP), così come gli standard relativi a salute, sicurezza, riposo e recupero, dovranno essere concordati collettivamente tra le parti coinvolte.
L'intesa prevede inoltre un ruolo più centrale dei giocatori nei processi decisionali della FIFA. I rappresentanti nominati da FIFPRO entreranno a far parte di diversi organi e commissioni federali e, per la prima volta, il sindacato mondiale dei calciatori sarà presente nel Consiglio FIFA come osservatore con diritto di parola sulle questioni che riguardano i giocatori.
In cambio, FIFPRO e le sue organizzazioni affiliate ritireranno tutti i procedimenti legali in corso contro la FIFA e si impegneranno a non avviarne di nuovi al di fuori del quadro normativo del calcio.
Tra le altre misure previste dall'accordo figurano un fondo FIFA da 20 milioni di dollari per aiutare i calciatori a recuperare stipendi arretrati non pagati dai club, iniziative per una distribuzione più equa dei premi economici delle competizioni FIFA e una collaborazione rafforzata sulla gestione del calendario internazionale e delle condizioni di lavoro dei giocatori.