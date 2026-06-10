Accordo storico tra FIFA e FIFPRO: il sindacato calciatori entra nei processi decisionali del calcio mondiale

Alla vigilia del Mondiale 2026, FIFA e FIFPRO hanno firmato uno storico accordo che apre una nuova fase nella governance del calcio mondiale. L'accordo riconosce ufficialmente FIFPRO come rappresentante globale dei calciatori professionisti e introduce una Piattaforma globale di dialogo sociale in cui FIFA, club, leghe e giocatori discuteranno congiuntamente le principali riforme del settore.