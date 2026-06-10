Juve, occhi su Lucumi: il centrale del Bologna ha una clausola da 28 milioni

10 Giu 2026 - 23:17
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© italyphotopress

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Non solo Sorloth e Dibu Martinez, la Juventus si muove anche per rinforzare anche la difesa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Jhon Lucumi. Il centrale del Bologna, che nelle prossime settimane sarà impegnato al Mondiale con la Colombia, piace molto e, soprattutto, ha una clausola rescissoria da 28 milioni valida fino a metà luglio. Nelle prossime settimane i vertici della Signora capiranno se c'è margine per trattare sul prezzo del classe '98 o se, da Bologna, chiederanno l'intera clausola rescissoria. L'arrivo di Lucumi non sarebbe legato a un'eventuale partenza di Gleison Bremer. 

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