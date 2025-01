Icardi contro Wanda: "Manipoli i figli ma confido nella giustizia"

Si ritorna al rapporto tra Wanda e L-Gante, tra l'altro da poco finito: "Non ho mai parlato male di lei davanti alle figlie, né gli ho detto che lei ha deciso di spaccare una famiglia con un amante che aveva da 3 anni. Per lui è tornata a vivere in Argentina nonostante le figlie frequentavano la scuola in Turchia, non è stata in Argentina per soli tre mesi: quando il suo ragazzo è stato in prigione... Vorrei far sapere a lui che è stato ingannato quanto me visto che nel gennaio 2023 si è vista con quel calciatore senegalese (Keita, ex compagno di Icardi all'Inter ndr) mentre stavamo celebrando il compleanno di suo figlio: si è presentata alle 23.30, mezz'ora prima della fine del compleanno".