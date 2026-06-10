Amichevoli: lo juventino Conceiçao regala il successo al Portogallo contro la Nigeria

Il Portogallo, senza lo squalificato Leao ma con Cristiano Ronaldo in campo dal primo minuto, ha sconfitto la Nigeria nell'ultimo test amichevole prima del via dei Mondiali. La nazionale di Martinez è passata in vantaggio con Pedro Neto al 23esimo del primo tempo, a riacciuffarla prima dell'intervallo è stato però Adams. Dello juventino Francisco Conceicao il gol della vittoria lusitana al 75esimo. Il Portogallo ha così allungato a cinque la propria striscia di imbattibilità, con 4 vittorie e 1 pareggio.