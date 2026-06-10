Amichevoli: lo juventino Conceiçao regala il successo al Portogallo contro la Nigeria

10 Giu 2026 - 23:54
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Il Portogallo, senza lo squalificato Leao ma con Cristiano Ronaldo in campo dal primo minuto, ha sconfitto la Nigeria nell'ultimo test amichevole prima del via dei Mondiali. La nazionale di Martinez è passata in vantaggio con Pedro Neto al 23esimo del primo tempo, a riacciuffarla prima dell'intervallo è stato però Adams. Dello juventino Francisco Conceicao il gol della vittoria lusitana al 75esimo. Il Portogallo ha così allungato a cinque la propria striscia di imbattibilità, con 4 vittorie e 1 pareggio.

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