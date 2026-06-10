Mondiali, l'onda Blu di Curacao contagia la Florida: entrerà nel Guinness dei primati

L'Onda Blu di Curacao contagia la Florida, dove la squadra di calcio si sta preparando in vista dell'esordio ai Mondiali contro la Germania a Houston. Nella città del Texas la squadra otterrà il certificato del Guiness World Record per essere il paese più piccolo della storia a qualificarsi ai mondiali. La cerimonia si terrà domenica 14 giugno all'hotel ZaZa Musemum, nello stesso giorno della sfida con la Germania. I giocatori sono sbarcati negli Stati Uniti nei giorni scorsi e sono arrivati alla Florida Atlantic University di Boca Raton a bordo di un autobus blu privo di finestrini, la musica ad alto volume e tutti i presenti a bordo che cantavano. Un'euforia che continua a solleticare la curiosità verso la squadra della nazione più piccola ad aver mai partecipato ai Mondiali. Il girone in cui Curacao gioca non è dei più facili. Oltre alla Germania ci sono anche Costa d'Avorio e Ecuador. "Una volta iniziata la partita tutto può succedere. Si gioca sempre undici contro undici. Tutto è possibile, anche con la Germania", ha detto Livano Comenencia, il giocatore della nazionale di Curacao che gioca in Svizzera.