Costo del lavoro allargato: cos'è la nuova minaccia sul calciomercato

Le novità di gennaio: Prima di approfondire nel dettaglio cos'è questa nuova minaccia sulle trattative delle squadre, è bene ricordare il nuovo piano strategico voluto dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Come sottolineato da Calcio e Finanza, infatti, durante la sessione invernale di mercato non si terrà più conto dell'indice di liquidità bensì del CLA nell'ottica di un adeguamento a un parametro internazionale. L'Indicatore di Costo del Lavoro Allargato, dunque, è diventato uno strumento fondamentale per valutare quanto siano sostenibili i club del nostro campionato. Mettendo a confronto il costo complessivo del lavoro sportivo con i ricavi della società, questo parametro permette di capire in che modo una squadra possa fare mercato. Attualmente il valore dell'indicatore è fissato a 0,8 e passerà a 0,6 la prossima estate.