Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
Serie A

Costo del lavoro allargato: cos'è la nuova minaccia sul calciomercato

Sei squadre del nostro campionato rischiano il blocco del mercato: cos'è e come funziona l'indicatore 

di Redazione
27 Nov 2025 - 19:49

Quello di gennaio potrebbe essere un mercato parecchio tormentato per sei squadre di Serie A. Atalanta, Fiorentina, Genoa, Lazio, Napoli e Torino rischiano infatti il blocco del mercato nella sessione invernale a causa dell'indicatore del costo del lavoro allargato, ovvero un parametro calcolato attraverso il rapporto tra il costo del lavoro allargato (CLA) e i ricavi (R). 

Le novità di gennaio: Prima di approfondire nel dettaglio cos'è questa nuova minaccia sulle trattative delle squadre, è bene ricordare il nuovo piano strategico voluto dal presidente della Figc Gabriele Gravina. Come sottolineato da Calcio e Finanza, infatti, durante la sessione invernale di mercato non si terrà più conto dell'indice di liquidità bensì del CLA nell'ottica di un adeguamento a un parametro internazionale. L'Indicatore di Costo del Lavoro Allargato, dunque, è diventato uno strumento fondamentale per valutare quanto siano sostenibili i club del nostro campionato. Mettendo a confronto il costo complessivo del lavoro sportivo con i ricavi della società, questo parametro permette di capire in che modo una squadra possa fare mercato. Attualmente il valore dell'indicatore è fissato a 0,8 e passerà a 0,6 la prossima estate. 

Il funzionamento: L'indicatore del costo del lavoro allargato è calcolabile con il rapporto tra il costo del lavoro allargato e i ricavi. Superare il limite imposto dal Consiglio Federale su suggerimento della Covisoc significa andare in contro a restrizioni parecchio pesanti che ledono anche il piano sportivo. 

Nel costo del lavoro allargato rientrano i costi per il personale sportivo, gli ammortamenti e le svalutazioni dei cartellini e i costi degli agenti sportivi (se esclusi dal valore del cartellino). Nell'altra variabile, ovvero gli introiti, rientrano tutti i ricavi commerciali così come le sponsorizzazioni e i diritti audiovisivi, gli incassi dai prestiti dei calciatori al netto dei costi e le plusvalenze/proventi dai trasferimenti. 

Leggi anche

Sei squadre di A rischiano il blocco del mercato: un nuovo indice finanziario fa tremare i club

Scadenze: L'indicatore del costo del lavoro allargato deve essere presentato due volte all'anno: entro il 31 maggio (con i dati fino al 31 marzo) ed entro il 30 novembre (con i dati fino al 30 settembre). Come può essere intuito, le scadenze sono vicine alle due sessioni di mercato (estiva e invernale): se una società va oltre la soglia, allora dovrà sottostare a dei limiti nella finestra immediatamente successiva. 

Sanzioni: Se il rapporto CLA/R non viene rispettato, il club non potrà acquistare giocatori, a meno che non dimostri alla Lega di aver generato un saldo positivo grazie alle cessioni, ai risparmi sugli ingaggi o alle risoluzioni dei contratti. In circostanze simili, la società potrebbe operare solo a saldo zero (vendendo uno o più tesserati prima di acquistare) e non le sarà neppure permesso aumentare gli stipendi dei calciatori già in rosa. 

Come tornare in regola? Il club potrebbe richiedere un intervento diretto dei soci attraverso versamenti in conto futuro, aumenti di capitale già versati, versamenti in conto copertura perdite e finanziamenti soci postergati e infruttiferi. 

serie a
calciomercato
blocco mercato

Ultimi video

00:19
DICH MUSSO POST ATLETICO-INTER DICH

Musso: "Preso i tre punti ma Inter squadra molto forte"

01:53
MCH FLAMENGO SCONTRI MCH

La festa del Flamengo finisce male: duri scontri con la polizia

01:39
DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

01:54
DICH GROSSO PRE COMO-SASSUOLO 27/11 DICH

Grosso: "Andiamo ad affrontare una squadra molto forte"

01:40
Buon compleanno Spillo

Buon compleanno Spillo

01:17
Oggi Fiorentina-Aek

Oggi Fiorentina-Aek

01:43
Roma e Bologna in campo

Roma e Bologna in campo

00:28
Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

02:05
Milan, parla Rabiot

Milan, parla Rabiot

01:30
Domenica Roma-Napoli

Domenica Roma-Napoli

01:39
Yldiz il suggeritore

Yldiz il suggeritore

01:26
Spalletti, primo bilancio

Spalletti, primo bilancio

12:50
INT. INTEGRALE RABIOT pubblicare dopo le 7 di giovedì DICH

Rabiot in esclusiva: "Di tutto per lo scudetto, con me in campo compagni più fiduciosi"

01:44
DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

01:53
DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

00:19
DICH MUSSO POST ATLETICO-INTER DICH

Musso: "Preso i tre punti ma Inter squadra molto forte"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:29
Bari, oggi allenamento a porte chiuse per Vivarini
20:48
Udinese, verso Parma con il dubbio sulle fasce
20:03
Bologna-Salisburgo, le formazioni ufficiali
19:55
Fiorentina-AEK Atene, le formazioni ufficiali
19:24
Verona, ancora out Serdar. Vigilia tesa verso il Genoa