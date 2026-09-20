Nations League: torna in campo la Nazionale, venerdì il Belgio

20 Set 2026 - 10:10
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Quattro partite in undici giorni, un vero e proprio tour de force per ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Riparte dalla Nations League il cammino della Nazionale. Questo il Calendario: 25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio - Stadio Olimpico, Roma 28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa 2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia - Stade de France, Saint-Denis 5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia - Stadio Renato Dall'Ara, Bologna 12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia - Stadio Giuseppe Meazza, Milano 15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia - Stadio Re Baldovino, Bruxelles.

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