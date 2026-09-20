Inter, Chivu ritrova Spence: conto alla rovescia per il rientro dell'esterno

La sosta per le Nazionali regalerà un'ottima notizia all'Inter, pronta a riabbracciare Djed Spence in vista della ripresa del campionato fissata per il 10 ottobre contro il Parma. Il terzino inglese, finora mai sceso in campo, sta completando il percorso di riatletizzazione e viaggia verso la prima convocazione ufficiale. Sarà fondamentale per dare un ricambio a destra a Diouf, che contro la Roma ha sofferto in fase difensiva anche per le diverse partite giocate consecutivamente.
Mentre alla Pinetina si attendono aggiornamenti sulle condizioni muscolari di Hakan Calhanoglu e John Stones, non convocati da Turchia e Inghilterra, si potrebbero registrare novità tra i pali: Josep Martinez, convocato dalla Spagna, potrebbe osservare un turno di riposo favorendo così l'esordio dell'ex Lazio Ivan Provedel che già avrebbe dovuto giocare contro l'Udinese.