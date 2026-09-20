"Un amico e un grandissimo": il commovente addio di Rivera a Mazzola

Lo storico capitano del Milan ha tratteggiato il profilo di un leggendario rivale con cui ha segnato un'era, precisando come i contrasti fossero legati solo al campo: "Eravamo rivali per gli altri, noi sentivamo di esserlo soltanto quando giocavamo contro, era normale visto che la città di Milano era divisa in due". Rievocando l'atmosfera dei derby della Madonnina, Rivera ha poi scherzato dicendo che "i derby più belli sono tutti quelli che ha vinto il mio Milan, gli altri erano brutti e sono sicuro che Sandro avrebbe dato la stessa risposta a colori invertiti", augurandosi che San Siro continui a Custodire la memoria di quelle sfide in cui si respirava "il bello del calcio".