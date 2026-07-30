Tonali è pronto al Tottenham: "Ho detto sì a De Zerbi in 10'. Volevo tornare in Italia, ma..."

"Con mia moglie avevamo deciso di tornare in Italia, ma era impossibile per via dei soldi", ha ammesso, spiegando che i club potevano permettersi il suo stipendio, ma non il costo del trasferimento. "L'Inghilterra era la nostra soluzione e lì abbiamo trovato la soluzione migliore per me, per la mia carriera, per il calcio, per la mia felicità, per la mia famiglia. Ho parlato con due squadre. Dopo 10 o 15 minuti ho capito che il Tottenham sarebbe stata la mia prossima squadra", ha rivelato. Infine Tonali ha spiegato di volere "il miglior accordo" per il Newcastle perché "se lo meritano", elogiando al contempo l'atmosfera di St James' Park e la passione dei tifosi del club.