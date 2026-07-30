Carnevali: "Stiamo chiudendo per Kolo Muani. Malagò? Poteva muoversi meglio"

Nel corso di un'intervista al tour de La Stampa, l'amministratore delegato dei bianconeri ha fatto il punto sulla trattativa per riportare a Torino l'attaccante francese: "Stiamo chiudendo adesso per Kolo Muani, è una trattativa in corso da tanto tempo. Sono arrivato alla Juve un mese e mezzo fa e credevo che l’operazione fosse ormai definita, ma così non è stato. Probabilmente ci sono stati dei problemi in precedenza con il Paris Saint-Germain. Ma quello che conta è arrivare, anche all'ultimo. Siamo nella fase conclusiva."