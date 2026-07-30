The time is now: è tempo di Estathé 3x3 Italia Finals

Finalmente ci siamo, l'evento che tutti aspettavano è alle porte. Riccione è pronta ad accogliere per il secondo anno consecutivo le Estathé 3x3 Italia Finals, dove si decreteranno le squadre regine d'Italia. La splendida cornice di Piazzale Roma ospiterà le sfide valide per i titoli 2026 per le categorie Open (Elite e Classic), Under 18, Under 16 e Under 14, ovviamente sia maschili che femminili.