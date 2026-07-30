The time is now: è tempo di Estathé 3x3 Italia Finals
Dopo due mesi di battaglie sportive sui campi di tutto lo Stivale, le migliori formazioni maschili e femminile si ritrovano a Riccione per contendersi il titolo di miglior squadra d'Italia.di Daniele Rubini
© Estathé
Finalmente ci siamo, l'evento che tutti aspettavano è alle porte. Riccione è pronta ad accogliere per il secondo anno consecutivo le Estathé 3x3 Italia Finals, dove si decreteranno le squadre regine d'Italia. La splendida cornice di Piazzale Roma ospiterà le sfide valide per i titoli 2026 per le categorie Open (Elite e Classic), Under 18, Under 16 e Under 14, ovviamente sia maschili che femminili.
Il team che trionferà nella finale del Torneo Open Maschile si garantirà uno spot per la tappa di Macao (18-19 ottobre) del FIBA 3x3 World Tour, il circuito più rilevante nel mondo dello streetbasket 3x3.
A inaugurare il campo di Riccione saranno le ragazze e i ragazzi della categoria Under 14 (29-30 luglio), per poi lasciare spazio all'Under 16 (30-31 luglio) prima del gran finale con le categorie Under 18 e Open (31 luglio-1 agosto).
A partire dai quarti di finale, le sfide delle categorie Open (Elite), U14, U16 e U16 verranno trasmesse in streaming sul canale youtube Italbasket.
Grande protagonista sarà anche Estathé, pronta a intrattenere il pubblico per la tappa conclusiva del circuito. Saranno presenti gadget, attività e tanti giochi per garantire un weekend di divertimento e spensieratezza all'insegna della pallacanestro e dei valori dello sport.
Sabato 1° agosto inoltre, presso i campi di Piazzale Roma, si terrà la presentazione delle Estathé 3x3 Italia Finals della categoria Open, dovranno saranno presenti Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia, Roberta Frisoni, Assessora a Turismo, Commercio, Sport Regione Emilia-Romagna, Simone Imola, Assessore allo Sport del Comune di Riccione, Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro e Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport.