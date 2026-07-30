L'Inter accoglie Stones: visite mediche e firma. Ma niente tournée a Hong Kong

L'Inter accoglie John Stones ma... solo per qualche ora. In attesa di terminare le vacanze post-Mondiale, il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano (poco dopo le ore 9) per svolgere le visite mediche di rito, completate intorno all'ora di pranzo. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Chivu, in attesa magari di Romero, ai saluti con il Tottenham. "Sono molto felice, ci vediamo presto" sono le prime parole di Stones che, dopo i controlli medici e l'idoneità al Coni, metterà la firma su un biennale da 4 milioni di euro fino al 2028.