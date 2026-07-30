L'Inter accoglie Stones: visite mediche e firma. Ma niente tournée a Hong Kong

L'Inter accoglie John Stones ma... solo per qualche ora. In attesa di terminare le vacanze post-Mondiale, il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano (poco dopo le ore 9) per svolgere le visite mediche di rito, completate intorno all'ora di pranzo. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Chivu, in attesa magari di Romero, ai saluti con il Tottenham. "Sono molto felice, ci vediamo presto" sono le prime parole di Stones che, dopo i controlli medici e l'idoneità al Coni, metterà la firma su un biennale da 4 milioni di euro fino al 2028.
Si tratta di un colpo a zero importante, con il 32enne che però non sarà subito a disposizione di Chivu. Niente tournée, ancora qualche giorno di vacanza per poi iniziare subito forte la stagione.
Come scritto sopra, il ds Ausilio sta sondando sempre il mercato a caccia di un altro rinforzo in difesa in caso di addio di Pavard: i nerazzurri dovrebbero optare per profilo low cost, ma l'ipotesi Romero è ancora in piedi. A centrocampo invece non è ancora tramontata la pista Curtis Jones, in scadenza nel 2027 con il Liverpool.
© Simone Togna