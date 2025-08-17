Subito Reijnders-show al City, Guardiola lo incorona: "Pochi come lui"

© Getty Images
L'olandese ex Milan ha iniziato nel migliore dei modi l'avventura al Manchester City e Pep non ha dubbi: "E' uno dei migliori acquisti della storia del club"
Un gol e un assist all'esordio in Premier League, pochi giorni dopo la doppietta in amichevole contro il Palermo. Il Manchester City ha già scoperto Tijani Reijnders: l'olandese, passato in Inghilterra dal Milan per 70 milioni di euro a inizio estate, non poteva iniziare meglio la sua avventura Oltremanica. I nuovi tifosi lo esaltano e il suo nuovo tecnico Guardiola lo incorona: "E' uno dei migliori acquisti ma fatti nella storia del club".
Parole al miele che assumono ancor più significato se pronunciate da un mostro-sacro della panchina come Pep: "Reijnders ha effettuato un'ottima prestazione, è un ragazzo e un giocatore fantastico. Sapevamo che sarebbe potuto diventare un giocatore fondamentale per noi, aveva già fatto bene in nazionale e al Milan. Sta impressionando sin dal primo giorno, dà ritmo al centrocampo ma sa anche inserirsi negli spazi", le parole di Guardiola.
A consacrare Reijnders, anche una leggenda del calcio inglese come Alan Shearer: "Reijnders è stato sensazionale, perfetto, incredibile. Ha guidato il centrocampo, controllando il gioco in mezzo al campo. Giocare contro di lui deve essere un incubo, è già fondamentale per il gioco del Manchester City".
