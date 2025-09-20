Premier League: il Liverpool vince il Merseyside Derby, Everton ko

LIVERPOOL-EVERTON 2-1

Prosegue inesorabile il cammino del Liverpool, che continua a dominare in Premier League: cinque vittorie su cinque e 15 punti per Slot, autore di un avvio perfetto. Nel derby contro l'Everton, i Reds effettuano un autentico avvio-sprint, che annichilisce i rivali. Il vantaggio arriva dopo undici minuti, con l'assist di Salah e il gran tiro di Gravenberch: nulla da fare per Pidcock, è 1-0. L'egiziano sfiora il bis, chance invece per il pari con Grealish. I Toffees ci provano, ma vengono nuovamente colpiti al 29', questa volta con Gravenberch nel ruolo di assist-man per Ekitiké. Il francese insacca il 2-0 e indirizza il Merseyside Derby, che rischia di riaprirsi già nel finale di tempo: clamorosa chance sprecata da Gueye per l'Everton. Nella ripresa il Liverpool spreca il potenziale tris con Salah e Szoboszlai, mentre gli ospiti accorciano: Grealish avvia l'azione e il tocco di Ndiaye smarca Gueye, che sigla la rete del 2-1 riscattando l'errore precedente. Il finale è da brivido per i Reds, che soffrono e devono difendersi strenuamente, per evitare il colpo del contrappasso dopo tante risposte last-minute. La miglior occasione è di Grealish, brivido conclusivo con un retropassaggio azzardato di van Dijk. Vince dunque il Liverpool, che resta primo con 15 punti, mentre l'Everton si ferma a quota 7.