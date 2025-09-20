Logo SportMediaset
Premier League: il Liverpool vince il Merseyside Derby, Everton ko

I Reds si sbloccano con due reti nel primo tempo, poi resistono all'assalto dei rivali cittadini. Finisce 2-1, Slot a punteggio pieno

20 Set 2025 - 15:31

La quinta giornata della Premier League conferma il dominio del Liverpool. Questa volta non serve una rimonta last-minute ad Arne Slot e ai Reds, primi con cinque vittorie su cinque, perché la gara viene indirizzata già nel primo tempo. L'Everton viene colpito dalle reti di Gravenberch (11') ed Ekitiké (29') nel primo tempo, poi reagisce con Gueye nella ripresa (57') e sfiora anche il pari nel recupero. I Reds resistono e vincono il derby.

LIVERPOOL-EVERTON 2-1
Prosegue inesorabile il cammino del Liverpool, che continua a dominare in Premier League: cinque vittorie su cinque e 15 punti per Slot, autore di un avvio perfetto. Nel derby contro l'Everton, i Reds effettuano un autentico avvio-sprint, che annichilisce i rivali. Il vantaggio arriva dopo undici minuti, con l'assist di Salah e il gran tiro di Gravenberch: nulla da fare per Pidcock, è 1-0. L'egiziano sfiora il bis, chance invece per il pari con Grealish. I Toffees ci provano, ma vengono nuovamente colpiti al 29', questa volta con Gravenberch nel ruolo di assist-man per Ekitiké. Il francese insacca il 2-0 e indirizza il Merseyside Derby, che rischia di riaprirsi già nel finale di tempo: clamorosa chance sprecata da Gueye per l'Everton. Nella ripresa il Liverpool spreca il potenziale tris con Salah e Szoboszlai, mentre gli ospiti accorciano: Grealish avvia l'azione e il tocco di Ndiaye smarca Gueye, che sigla la rete del 2-1 riscattando l'errore precedente. Il finale è da brivido per i Reds, che soffrono e devono difendersi strenuamente, per evitare il colpo del contrappasso dopo tante risposte last-minute. La miglior occasione è di Grealish, brivido conclusivo con un retropassaggio azzardato di van Dijk. Vince dunque il Liverpool, che resta primo con 15 punti, mentre l'Everton si ferma a quota 7.

