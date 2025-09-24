Ekitike, che figura: segna, si toglie la maglia e viene espulso. Slot: "È stato stupido"

L'esultanza di Hugo Ekitike in poche ore ha fatto il giro del mondo. L'attaccante arrivato in estate al Liverpool ha deciso all'87esimo la sfida di quinto turno di Coppa di Lega contro il Southampton. A far discutere però non è stato tanto il gol dell'attaccante francese, bensì la scelta di festeggiare togliendosi la maglia con un cartellino giallo già sul groppone. Una esultanza "alla Messi" per un gol in tap-in (su una grande giocata di Federico Chiesa) contro una squadra di seconda divisione in uno dei primi turni della Carabao Cup: non esattamente un gol in finale di Champions. Come ha sottolineato nel post partita l'allenatore dei Reds, Arne Slot: "Espulsione inutile. È stato stupido. Bisogna saper controllare le proprie emozioni. Se segni in finale di Champions all'87° dopo aver dribblato tre giocatori e la metti all'incrocio... forse posso capire che lui pensi: ‘Questo è tutto merito mio’. Ma io sono all'antica. Se avessi segnato un gol come questo, sarei andato da Federico Chiesa e gli avrei detto: ‘È tuo, non mio’".