LIVERPOOL

Ekitike, che figura: segna, si toglie la maglia e viene espulso. Slot: "È stato stupido"

L'attaccante del Liverpool ha segnato all'87esimo e per l' esultato si è guadagnato il secondo giallo: ripreso pubblicamente dal tecnico

24 Set 2025 - 11:00
14 foto

L'esultanza di Hugo Ekitike in poche ore ha fatto il giro del mondo. L'attaccante arrivato in estate al Liverpool ha deciso all'87esimo la sfida di quinto turno di Coppa di Lega contro il Southampton. A far discutere però non è stato tanto il gol dell'attaccante francese, bensì la scelta di festeggiare togliendosi la maglia con un cartellino giallo già sul groppone. Una esultanza "alla Messi" per un gol in tap-in (su una grande giocata di Federico Chiesa) contro una squadra di seconda divisione in uno dei primi turni della Carabao Cup: non esattamente un gol in finale di Champions. Come ha sottolineato nel post partita l'allenatore dei Reds, Arne Slot: "Espulsione inutile. È stato stupido. Bisogna saper controllare le proprie emozioni. Se segni in finale di Champions all'87° dopo aver dribblato tre giocatori e la metti all'incrocio... forse posso capire che lui pensi: ‘Questo è tutto merito mio’. Ma io sono all'antica. Se avessi segnato un gol come questo, sarei andato da Federico Chiesa e gli avrei detto: ‘È tuo, non mio’".

L'attaccante classe 2002 si è poi scusato sui social per la scelta scellerata: "Ero così emozionato stasera di poter aiutare la squadra a ottenere un'altra vittoria in casa nella mia prima partita di Coppa Carabao... L'emozione ha avuto la meglio stasera. Le mie scuse a tutta la famiglia Reds."

© instagram

© instagram

