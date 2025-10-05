Logo SportMediaset
CHELSEA

Maresca come Mou: esultanza folle per il gol vittoria contro il Liverpool

Il tecnico italiano è esploso alla rete della vittoria di Estevao arrivata negli ultimi minuti del match con i Reds. La sua esultanza ha ricordato il portoghese

05 Ott 2025 - 12:18
11 foto

Enzo Maresca era già entrato nel cuore dei tifosi del Chelsea ma forse dopo l’esultanza per la vittoria all'ultimo respiro sul Liverpool un po' di più. Il gol di Estevao in pieno recupero ha fatto esplodere Stanford Bridge e il tecnico italiano non è riuscito a trattenersi: corsa lungo la linea laterale per andare a festeggiare con calciatori e tifosi una vittoria pesantissima contro i rivali storici del Liverpool. Lo scatto di Maresca ha ricordato le iconiche esultanze di Jose Mourinho, altro tecnico rimasto nel cuore del popolo Blues. 

