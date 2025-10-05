Maresca come Mou: esultanza folle per il gol vittoria contro il Liverpool

Enzo Maresca era già entrato nel cuore dei tifosi del Chelsea ma forse dopo l’esultanza per la vittoria all'ultimo respiro sul Liverpool un po' di più. Il gol di Estevao in pieno recupero ha fatto esplodere Stanford Bridge e il tecnico italiano non è riuscito a trattenersi: corsa lungo la linea laterale per andare a festeggiare con calciatori e tifosi una vittoria pesantissima contro i rivali storici del Liverpool. Lo scatto di Maresca ha ricordato le iconiche esultanze di Jose Mourinho, altro tecnico rimasto nel cuore del popolo Blues.