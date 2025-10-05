Premier League: il Manchester City piega il Brentford, prima sconfitta per il Crystal Palace

BRENTFORD-MANCHESTER CITY 0-1

Basta un gol di Haaland al Manchester City per superare 1-0 il Brentford in trasferta e tornare a -3 dalla vetta occupata dall’Arsenal. Gli ospiti stappano la partita dopo pochi minuti, con la rete del norvegese su assist di Gvardiol al 9’. Dopo l’1-0 le Bees non reagiscono, con i Citizens che sfiorano il raddoppio a più riprese. All’intervallo gli uomini di Guardiola sono avanti di un gol, ma al rientro in campo dopo la pausa rischiano: al 48’, in contropiede, Thiago spreca l’occasione per l’1-1. Dopo lo spavento i blu di Manchester tornano a premere sull’acceleratore, senza però trovare mai il 2-0. Vince 1-0 il Manchester City e sale a 13 punti, alle spalle di Arsenal (16), Liverpool (15), Tottenham (14) e Bournemouth (14) ma solo a -3 dalla vetta: il Brentford, resta fermo a quota 7, al quarto ko in stagione.



NEWCASTLE-NOTTINGHAM FOREST 2-0

Un ottimo secondo tempo permette al Newcastle di imporsi per 2-0 sul Nottingham Forset a St. James’ Park. Già nel corso dei primi quarantacinque minuti i Magpies tengono il pallino del gioco, ma i biancorossi si difendono e mantengono la rete inviolata fino all’intervallo. Dopo la pausa i padroni di casa aumentano i giri del motore, e al 58’ stappano la partita con la rete di Bruno Guimaraes. La reazione ospite fatica ad arrivare, e sul rettilineo finale i bianconeri chiudono i conti: fallo in area di rigore all’83’ di Anderson, un minuto più tardi Woltemade dal dischetto non sbaglia e firma il definitivo 2-0. Seconda vittoria in campionato del Newcastle, che sale a 9 punti: Nottingham fermo a quota 5.



EVERTON-CRYSTAL PALACE 2-1

Arriva il primo ko stagionale del Crystal Palace, l’Everton rimonta 2-1 tra le mura casalinghe. Dominio totale da parte degli ospiti nel corso del primo tempo, con i padroni di casa che rischiano più volte di subire gol. Al 37’ ecco che il Palace sblocca il match: assist di Sarr per l’1-0 di Munoz. Al rientro in campo dagli spogliatoi i Toffees hanno tutt’altra intensità: al 76’, dopo un lungo forcing, Ndiaye pareggia i conti su calcio di rigore. Gli uomini di Moyes vogliono vincerla a tutti i costi, e al 93’ trovano il gol partita che completa la rimonta: dopo un’azione prolungata è Jack Grealish a bucare la porta di Henderson, per il 2-1 finale. Con questa vittoria l’Everton sale a 11 punti, uno in meno rispetto ai 12 del Crystal Palace.



ASTON VILLA-BURNLEY 2-1

Tre punti in casa anche per l’Aston Villa, che piega il Burnely 2-1. I Villans partono forte nel primo tempo, passando in vantaggio al 25’ con il gol dell’ex Dortmund Malen, innescato da Kamara. Gli ospiti reagiscono, ma il primo tempo si chiude con i padroni di casa in avanti. Dopo la pausa la scena si ripete: al 63’ Malen firma la sua personale doppietta, questa volta su assist di Rogers. Gli uomini di Parker accorciano le distanze al 78’ con Ugochukwu, ma nel finale non riescono nell’impresa di trovare il pareggio. Seconda vittoria in questa Premier League per l’Aston Villa, ora a 9 punti, Burnley bloccato a quota 4.



WOLVERHAMPTON-BRIGHTON 1-1

Si salva sul finale il Brighton, che evita il ko con il pareggio per 1-1 sul campo del Wolverhampton. I Seagulls partono bene, ma verso la metà del primo tempo i Wolves fanno partire un forcing in attacco. Al 21’ ecco che i padroni di casa sbloccano la partita: la conclusione di Munetsi colpisce il palo, la schiena di Verbruggen e si insacca alle spalle del portiere olandese. Gli uomini di Hurzeler tornano a premere, ma la squadra di Vitor Pereira (espulso per proteste durante la gara) tiene il vantaggio. Per tutto il secondo tempo gli ospiti cercano a pareggiare i conti, trovando il gol che vale il punto all’86’ con van Hecke. Con questo 1-1 il Brighton sale a quota 9, Wolverhampton ancora ultimo (senza vittorie) ora a 2 punti.

