Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
LE AMICHEVOLI

Amichevoli: Lautaro ne fa due nell'Argentina, il Milan trema per Pulisic

Lo statunitense è uscito al 31' per un problema al bicipite femorale, a breve gli accertamenti in Italia. Il Toro brilla nel 6-0 su Porto Rico

15 Ott 2025 - 08:31

Notte d'amichevoli per le nazionali del Nord-Centro e Sudamerica, con tanti "italiani" protagonisti. L'Argentina sconfigge 6-0 Porto Rico e Messi resta all'asciutto, mentre Lautaro gioca mezz'ora e sigla una doppietta: il Toro va in gol al 79' e all'84'. Jonathan David resta a secco nello 0-0 tra il Canada e la Colombia, pari anche tra Messico ed Ecuador (1-1). Trema il Milan: gli Stati Uniti vincono 2-1 e Pulisic va ko per un problema muscolare. 

PORTO RICO-ARGENTINA 0-6
Lionel Scaloni sperimenta durante la sfida con Porto Rico, schierando Mac Allister largo e lanciando titolare il centravanti José Manuel Lopez (Palmeiras) con Messi, ma la sua Argentina dilaga ugualmente. Proprio la doppietta del centrocampista del Liverpool (14', 36'), sommata alla rete di Montiel, indirizzano la gara e consentono al ct dell'Albiceleste di effettuare esperimenti su esperimenti. Giocano solo una mezz'ora Lautaro Martinez e Nico Paz, nella gara che sancisce il debutto del portiere Cambeses, ma il Toro segna due reti da subentrante che sigillano il 6-0. La prima arriva sull'assist di Nico Gonzalez, schierato da terzino sinistro, al 79'. La seconda invece viene ispirata da Leo Messi all'84'. Ottimi segnali dunque dall'argentino, che conferma la vena realizzativa ritrovata nell'Inter e si prepara a sfidare la Roma. Rientrerà in gruppo solo giovedì, sostenendo giusto un paio di sedute agli ordini di Chivu, ma dovrebbe essere titolare: al suo fianco, più Bonny che Pio Esposito. 

STATI UNITI-AUSTRALIA 2-1
Gli Stati Uniti sconfiggono l'Australia, ma lasciano il Milan col fiato sospeso. Alla mezz'ora, infatti, Christian Pulisic lascia il campo per un problema muscolare che rischia di privare i rossoneri del giocatore più determinante in questo avvio di stagione. Il capocannoniere della Serie A, come ha confermato il ct Pochettino, ha sentito tirare il bicipite femorale e sosterrà gli esami strumentali al suo rientro in Italia. Allegri spera che lo stop sia breve, più tranquilli gli States che proseguono nella preparazione del Mondiale casalingo. Contro l'Australia, la vittoria arriva in rimonta: segna per primo Bos per i Socceroos (19'), ristabilisce tutto la doppietta dell'attaccante del Coventry Haji Wright (33' e 51'). Doppio assist per Roldan, mentre Weston McKennie (Juventus) resta in campo per 76' in un inedito ruolo di esterno d'attacco. 

LE ALTRE SFIDE: PARI PER CANADA E MESSICO
Termina invece 0-0 la sfida tra il Canada e la Colombia, con vari "italiani" in campo. Nei Cafeteros brilla Jhon Lucumì, che tiene a secco Jonathan David: solo un tiro per i nordamericani, evanescente la prova del bianconero. Novanta minuti per David e una prova di sostanza per Koné (Sassuolo), ma nessuna rete. Risultato di parità anche tra il Messico e l'Ecuador, con le reti di Berterame (3') e Alcivar (20'), che pareggia su rigore. Novanta minuti per il genoano Vasquez, mezz'ora senza sussulti invece per Santi Gimenez: questa è la nota positiva per il Milan, che ora attende news su Pulisic. 

milan
inter
lautaro martinez
pulisic

Ultimi video

01:26
De Bruyne non sbaglia

De Bruyne non sbaglia

01:13
DICH GATTUSO POST ITALIA-ISRAELE 14/10 DICH

Italia, Gattuso: "La squadra ha fatto buone cose"

00:59
DICH ASLLANI DA TOGNA 14/10 DICH

Asllani: "Contento perché abbiamo dato seguito alla partita con la Serbia"

00:53
MCH MODDRIC AL VISMARA 14/10 MCH

Modric in visita ai ragazzi del settore giovanile del Milan: che festa!

02:57
DICH MKHITARYAN SU INTER INZAGHI CHIVU 14/10 DICH

Mkhitaryan sull'Inter: "Più forti dell'anno scorso? È presto per dirlo"

01:31
DICH MKHITARYAN SU LIBRO E FUTURO 14/10 DICH

Mkhitaryan: "Racconto la mia vita, per dire a tutti di non mollare"

00:42
MCH TIRATORI SCELTI UDINE 14/10 MCH

Massima sicurezza a Udine per Italia-Israele: tiratori scelti sul tetto dello stadio

01:07
Ancelotti vuole tutto

Ancelotti vuole tutto

01:28
Mondiale, le qualificate

Mondiale, le qualificate

01:27
La favola di Capoverde

La favola di Capoverde

01:37
Mancini e l'Azzurro

Mancini e l'Azzurro

01:30
Juve mazzata Bremer

Juve mazzata Bremer

01:32
Chivu sfida Gasperini

Chivu sfida Gasperini

01:39
Milan, eccoti Leao

Milan, eccoti Leao

01:51
Una Thu:La da ritrovare

Una Thu:La da ritrovare

01:26
De Bruyne non sbaglia

De Bruyne non sbaglia

I più visti di Calcio

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

DICH CALHANOGLU SU INTER DICH

Calhanoglu:"Io via dall'Inter? Mai successo nulla"

DICH SPALLETTI ATTACCA ACERBI DICH

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:26
Qualificazioni mondiali: sono 28 le Nazionali che hanno già staccato il pass
23:15
Donnarumma: "Cancelliamo la sconfitta di Oslo, sicuro che andremo al Mondiale"
23:09
Locatelli: "Siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme"
23:06
Italia-Israele: allo stadio fischi all'inno israeliano, tensione e scontri nel centro di Udine al corteo pro-Pal
23:01
Retegui: "Grandi numeri in attacco. Playoff? Pensiamo alla prossima sosta"