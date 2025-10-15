Amichevoli: Lautaro ne fa due nell'Argentina, il Milan trema per Pulisic

Lo statunitense è uscito al 31' per un problema al bicipite femorale, a breve gli accertamenti in Italia. Il Toro brilla nel 6-0 su Porto Rico
Notte d'amichevoli per le nazionali del Nord-Centro e Sudamerica, con tanti "italiani" protagonisti. L'Argentina sconfigge 6-0 Porto Rico e Messi resta all'asciutto, mentre Lautaro gioca mezz'ora e sigla una doppietta: il Toro va in gol al 79' e all'84'. Jonathan David resta a secco nello 0-0 tra il Canada e la Colombia, pari anche tra Messico ed Ecuador (1-1). Trema il Milan: gli Stati Uniti vincono 2-1 e Pulisic va ko per un problema muscolare.
PORTO RICO-ARGENTINA 0-6
Lionel Scaloni sperimenta durante la sfida con Porto Rico, schierando Mac Allister largo e lanciando titolare il centravanti José Manuel Lopez (Palmeiras) con Messi, ma la sua Argentina dilaga ugualmente. Proprio la doppietta del centrocampista del Liverpool (14', 36'), sommata alla rete di Montiel, indirizzano la gara e consentono al ct dell'Albiceleste di effettuare esperimenti su esperimenti. Giocano solo una mezz'ora Lautaro Martinez e Nico Paz, nella gara che sancisce il debutto del portiere Cambeses, ma il Toro segna due reti da subentrante che sigillano il 6-0. La prima arriva sull'assist di Nico Gonzalez, schierato da terzino sinistro, al 79'. La seconda invece viene ispirata da Leo Messi all'84'. Ottimi segnali dunque dall'argentino, che conferma la vena realizzativa ritrovata nell'Inter e si prepara a sfidare la Roma. Rientrerà in gruppo solo giovedì, sostenendo giusto un paio di sedute agli ordini di Chivu, ma dovrebbe essere titolare: al suo fianco, più Bonny che Pio Esposito.
STATI UNITI-AUSTRALIA 2-1
Gli Stati Uniti sconfiggono l'Australia, ma lasciano il Milan col fiato sospeso. Alla mezz'ora, infatti, Christian Pulisic lascia il campo per un problema muscolare che rischia di privare i rossoneri del giocatore più determinante in questo avvio di stagione. Il capocannoniere della Serie A, come ha confermato il ct Pochettino, ha sentito tirare il bicipite femorale e sosterrà gli esami strumentali al suo rientro in Italia. Allegri spera che lo stop sia breve, più tranquilli gli States che proseguono nella preparazione del Mondiale casalingo. Contro l'Australia, la vittoria arriva in rimonta: segna per primo Bos per i Socceroos (19'), ristabilisce tutto la doppietta dell'attaccante del Coventry Haji Wright (33' e 51'). Doppio assist per Roldan, mentre Weston McKennie (Juventus) resta in campo per 76' in un inedito ruolo di esterno d'attacco.
LE ALTRE SFIDE: PARI PER CANADA E MESSICO
Termina invece 0-0 la sfida tra il Canada e la Colombia, con vari "italiani" in campo. Nei Cafeteros brilla Jhon Lucumì, che tiene a secco Jonathan David: solo un tiro per i nordamericani, evanescente la prova del bianconero. Novanta minuti per David e una prova di sostanza per Koné (Sassuolo), ma nessuna rete. Risultato di parità anche tra il Messico e l'Ecuador, con le reti di Berterame (3') e Alcivar (20'), che pareggia su rigore. Novanta minuti per il genoano Vasquez, mezz'ora senza sussulti invece per Santi Gimenez: questa è la nota positiva per il Milan, che ora attende news su Pulisic.