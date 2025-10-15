Amichevoli: Lautaro ne fa due nell'Argentina, il Milan trema per Pulisic

Notte d'amichevoli per le nazionali del Nord-Centro e Sudamerica, con tanti "italiani" protagonisti. L'Argentina sconfigge 6-0 Porto Rico e Messi resta all'asciutto, mentre Lautaro gioca mezz'ora e sigla una doppietta: il Toro va in gol al 79' e all'84'. Jonathan David resta a secco nello 0-0 tra il Canada e la Colombia, pari anche tra Messico ed Ecuador (1-1). Trema il Milan: gli Stati Uniti vincono 2-1 e Pulisic va ko per un problema muscolare.