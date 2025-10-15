Italia, obiettivo minimo raggiunto: ora Moldavia e Norvegia per preparare al meglio i playoff

Le certezze su cui lavorare ci sono: Donnarumma, che dopo l'innocua papera contro l'Estonia ha messo in mostra il meglio del repertorio nel match di Udine, e Retegui, cinque gol nelle ultime quattro partite. Solo per citarne un paio. Non dimentichiamo però anche i vari Bastoni, Di Lorenzo, Dimarco, Locatelli (apparso particolarmente a suo agio nel ruolo di regista del 3-5-2), Barella e Tonali (pur essendo stato tra i meno brillanti contro Israele). C'è poi un Esposito che sta prendendo confidenza con i grandi e un Kean da recuperare appieno, anche lui garanzia di gol e qualità. Insomma delle basi solide, molto solide da cui partire per ritrovarsi in primavera con una nazionale che non si sciolga come neve al sole davanti alle pressioni come fece quella di Ventura nel 2017 e di Mancini nel 2022.