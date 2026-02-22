MILAN

Leao, la protesta silenziosa per il gol convalidato a Troilo

Il portoghese pubblica l'immagine della rete annullata a Pulisic e la confronta a quella convalidata all'argentino del Parma

Il Milan non ha voluto protestare per il gol di Mariano Troilo, costato ai rossoneri la sconfitta e probabilmente le ultime speranze di scudetto, ma a qualcuno non è andato giù come è arrivato questo stop casalingo. Come, Rafa Leao, che ha postato due storie su Instagram, con altrettante immagini. Nella prima, presa dalla sfida con il Sassuolo, si vede Fali Candé con alle spalle Pavlovic (e Loftus-Cheek) in occasione del gol poi annullato a Pulisic per fallo dello stesso difensore serbo, che si sarebbe appoggiato sulle spalle dell'avversario. Nella seconda, invece, c'è Troilo sopra la schiena di Bartesaghi. Come dire: episodio identico, decisione arbitrale opposta.

