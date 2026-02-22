MILAN-PARMA 0-1

Milan-Parma 0-1: l'incornata di Troilo condanna il Milan

L'incornata del centrale regala a Cuesta 3 punti. Milan su tutte le furie: la rete era stata inizialmente annullata per un fallo in attacco, poi il Var ha cambiato tutto

22 Feb 2026 - 20:23
Colpo di scena nella ventiseiesima giornata di Serie A: il Parma vince 1-0 a San Siro contro il Milan che scivola a -10 dall'Inter. Gialloblù pericolosi già dopo 70 secondi con una girata in area di Pellegrino deviata e di poco a lato. Poco dopo, i rossoneri perdono Loftus-Cheek, che si scontra con Corvi e prende una botta: al suo posto, già al 10', entra Jashari. Nel primo tempo, i rossoneri ci provano soprattutto col neoentrato e con Pulisic, che prima dell'intervallo da buona posizione si divora il possibile vantaggio. Nel finale, il gelo sul Meazza: angolo e colpo di testa di Troilo che fa 1-0. Inizialmente, Piccinini annulla, ma viene richiamato al Var: niente fallo né dell'autore del gol (che si appoggia chiaramente su Bartesaghi prima dell'impatto col pallone) né di Valenti su Maignan e così i gialloblù centrano la terza vittoria di fila, ancora negli ultimi minuti, salendo a quota 32 e blindando la salvezza. Ma soprattutto, sorride l'Inter, definitivamente in fuga: è +10 su Allegri (squalificato).

IL TABELLINO

MILAN-PARMA 0-1
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (40' st Athekame), De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek (11' Jashari, 40' st Nkunku), Modric, Rabiot, Estupiñán (19' st Pavlovic); Pulisic (17' st Füllkrug), Leão. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Fofana, Odogu, Gabbia. All.: Allegri
Parma (3-5-1-1): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (15' st Nicolussi Caviglia), Keita, Ordonez (14' st Sørensen), Valeri; Strefezza (31' st Ondrejka); Pellegrino (48' st Estévez). A disp.: Rinaldi, Casentini, Oristanio, Elphege, Cremaschi, Carboni, Drobnic, Mena. All.: Cuesta
Arbitro: Piccinini
Marcatore: 35' st Troilo
Ammoniti: Saelemaekers (M), Troilo (P), Leão (M)

LE STATISTICHE

Il Parma ha vinto tre match consecutivi in Serie A per la prima volta da marzo 2014, con Roberto Donadoni in panchina – in quell’occasione, la terza sfida fu proprio contro il Milan al Meazza (4-2).

Dopo 24 partite consecutive senza sconfitte (15V, 9N), il Milan ha perso una partita di Serie A per la seconda volta in questo campionato (2-1 vs la Cremonese alla prima giornata).

Il Milan non ha segnato per la seconda volta in questa Serie A (0-0 vs la Juventus ad ottobre), mentre non restava senza reti in una gara casalinga nella massima serie da aprile 2025 (0-1 vs Atalanta).

Il Parma ha vinto cinque delle ultime otto trasferte in Serie A, tanti successi quanti nelle precedenti 48 gare esterne.

Era da aprile 2022 (33 vs Bologna) che il Milan non effettuava almeno 25 tiri in un match di Serie A senza segnare (25 vs Parma).

Mariano Troilo ha realizzato il suo primo gol in Serie A, alla decima presenza nella massima serie.

Gli ultimi due assist di Emanuele Valeri in Serie A sono arrivati su calcio d’angolo, dopo che i primi 10 erano stati tutti su azione.

Il Parma ha vinto due trasferte consecutive con annesso clean sheet in Serie A per la prima volta da marzo 2014.

Il Parma ha vinto una partita in trasferta contro il Milan in Serie A per la prima volta da marzo 2014 (4-2).

Milan-Parma, il film della partita

