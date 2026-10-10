inghilterra

Premier League: l’Arsenal riprende con una vittoria contro il Leeds

I Gunners ribaltano 2-1 i Peacocks all’Emirates: decidono Calafiori e Bruno Guimaraes

10 Ott 2026 - 15:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Torna la Premier League, dopo la lunga pausa Nazionali, e l’Arsenal riprende il proprio cammino in campionato con una vittoria. I Gunners ribaltano 2-1 il Leeds nella 6ª giornata e salgono così a 15 punti, provando a mettere pressione al Manchester City, chiamato domani alla delicata trasferta di Anfield contro il Liverpool. Dopo il vantaggio iniziale di Justin, a far felici i londinesi ci pensano le reti di Calafiori e Bruno Guimaraes, con Arteta che si mette così alle spalle il pesante ko rimediato contro il Brighton prima della sosta.

ARSENAL-LEEDS 2-1
L’Arsenal accoglie il Leeds all’Emirates, dove i padroni di casa si ritrovano a inseguire: a stappare il match al 56’ sono infatti i Peacocks, con Justin bravo a sfruttare l’assist di Gudmundsson. Il vantaggio ospite dura però solo sei minuti, visto che Calafiori trova il colpo che vale il pareggio al 62’: il difensore italiano sigla così il suo primo gol nello stadio londinese, confermandosi uno dei punti fermi per la squadra Campione d’Inghilterra in carica. La formazione di Arteta prende fiducia e al 70’ mette la freccia, sorpassando quella di Farke nel punteggio: Rice innesca Bruno Guimaraes con un delizioso colpo di tacco e il brasiliano sigla il 2-1 che consente all’Arsenal di tornare alla vittoria, archiviando così la sconfitta rimediata contro il Brighton prima della sosta Nazionali. I Gunners salgono dunque a 15 punti in classifica e agguantano in vetta il Manchester City di Maresca, chiamato domani al sempre affascinante scontro con il Liverpool ad Anfield.

premier league
sesta giornata
risultati
arsenal
chelsea
tottenham
united

Premier League

Il City rischia grosso, nel mirino anche il presunto doppio stipendio di Mancini

Riccardo Calafiori (Arsenal)

L'Arsenal vince in rimonta con la firma di Calafiori

Enzo Maresca

Bufera City, Maresca tira dritto: "Ci fidiamo del club". E Haaland lancia un appello

Il Manchester City replica alle accuse e presenta il ricorso: "Innocenti rispetto a quanto ci è contestato"

Manchester City, Downing Street corregge Burnham: "Nessuno è sopra le regole"

Pinto, l'hacker che ha inguaiato il City: "Infantino sapeva e ha coperto anche un'altra squadra"

Man City, ecco la sentenza della Premier: colpevoli di oltre 100 irregolarità finanziarie

00:52
DICH MANCINI SU CITY OK

Mancini, confronto col giornalista: "City colpevole? E di cosa?"

Il City rischia grosso, nel mirino anche il presunto doppio stipendio di Mancini

I più visti di Calcio Estero

Il pianto sul pullman, i fuochi d'artificio e i giochi di luce: com'è andata l'ultima di Messi con l'Argentina FOTO

Messi, l'addio più difficile: "Non voglio andarmene da qui, non voglio lasciare questo campo"

CR7 e la frecciatina (social) a Messi nel giorno dell'addio all'Argentina: c'entrano Pelé e Maradona

Turchia, ufficiale l'esonero di Montella. Turan pronto a sostituirlo: doppio incarico con lo Shakhtar

L'ultimo tango di Messi: l'Argentina lo saluta nell'ultima partita con la nazionale

Mondiali e Nations League flop costano cari a Montella: la Turchia ha deciso di esonerare il ct

Notizie del giorno
Vedi tutti
Genoa-Fiorentina stagione 2026/27
16:47
Le foto di Genoa-Fiorentina
16:41
Verstappen pigliatutto: sua anche la pole, batte ancora le Ferrari. Antonelli risale in seconda fila
16:40
Juve, protesta ultras all'Allianz Stadium: "Mai difesi, poi vogliono la curva piena"
Luciano Spalletti
16:35
Spalletti: "Scudetto? Juve condannata a vincere. Cagliari bravo ma l'anno scorso..."
16:15
Il Bayern incassa un gol dopo 8", il più veloce della Bundesliga