Premier League: l’Arsenal riprende con una vittoria contro il Leeds

ARSENAL-LEEDS 2-1

L’Arsenal accoglie il Leeds all’Emirates, dove i padroni di casa si ritrovano a inseguire: a stappare il match al 56’ sono infatti i Peacocks, con Justin bravo a sfruttare l’assist di Gudmundsson. Il vantaggio ospite dura però solo sei minuti, visto che Calafiori trova il colpo che vale il pareggio al 62’: il difensore italiano sigla così il suo primo gol nello stadio londinese, confermandosi uno dei punti fermi per la squadra Campione d’Inghilterra in carica. La formazione di Arteta prende fiducia e al 70’ mette la freccia, sorpassando quella di Farke nel punteggio: Rice innesca Bruno Guimaraes con un delizioso colpo di tacco e il brasiliano sigla il 2-1 che consente all’Arsenal di tornare alla vittoria, archiviando così la sconfitta rimediata contro il Brighton prima della sosta Nazionali. I Gunners salgono dunque a 15 punti in classifica e agguantano in vetta il Manchester City di Maresca, chiamato domani al sempre affascinante scontro con il Liverpool ad Anfield.