Jamal Musiala convive con le cosiddette crisi di assenza - brevi episodi di alterazione della coscienza di origine neurologica - e starebbe attualmente affrontando le difficoltà legate alla calibratura della terapia farmacologica, un aspetto che secondo la Bild potrebbe spiegare perché non abbia ancora ritrovato il suo rendimento migliore, pur in assenza di conferme ufficiali dal Bayern Monaco.