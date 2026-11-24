"Abbiamo un problema difensivo abbastanza chiaro e dobbiamo risolverlo: stiamo concedendo troppo. Per il resto sono abbastanza sereno, contro un blocco basso, come quello del Napoli stasera, è sempre complicato attaccare, ma abbiamo creato diverse occasioni per fare gol". Sono le parole del tecnico del City Enzo Maresca dopo il 2-2 col Napoli nella quinta giornata del girone unico di Champions League. "Tolte le lacune sui gol abbiamo fatto bene - dice il tecnico ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo pressato bene, il problema è che alla prima occasione concediamo il gol" sottolinea Maresca che oggi, dall'inizio, ha schierato insieme in mediana Anderson e Bouaddi, rinunciando nella prima parte di gara alla qualità di giocatori come Doku e Ndiaye: "Ci aspettavamo il Napoli visto contro la Lazio e il Torino, con otto giocatori in mezzo al campo - spiega Maresca -. Quindi ho pensato di portare Cherki aperto per ricevere il pallone, il problema è che non siamo riusciti a creare tanto. Questo era il pensiero dietro le scelte, Bouaddi il regista lo può fare, l'idea era attaccare con sei giocatori, per questo ha giocato con Anderson".