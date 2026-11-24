© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
"Questa è stata una partita importante, questo punto se ne vinciamo altre due potrebbe essere importante per la qualificazione. Era una gara difficile, i ragazzi sono stati bravi anche tecnicamente. Poi è normale soffrire. Dispiace, è un pareggio meritato ma ci deve restare l'amaro in bocca per la mancata vittoria. Il pareggio è il risultato più giusto". Max Allegri commenta così il pareggio del Napoli a Manchester contro il City dopo essere stato in vantaggio due volte. "Dobbiamo essere contenti per il punto. Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni nel primo tempo - ha proseguito a Sky Sport - L'abbraccio con De Bruyne? Su Kevin, purtroppo l'età passa e la vita va avanti. Giocatore straordinario, toglierlo mi è dispiaciuto. Il calcio sta perdendo giocatori come lui e Modric: giocatori straordinari da vedere per le persone che amano giocatori diversi dagli altri. La sua permanenza fino a giugno? Ne parleremo con la società, credo che rimarrà fino a giugno perché è un ragazzo molto serio".
"Ho detto ai ragazzi che in Europa serve più convinzione - ha proseguito Allegri - Quando giochi in Champions deve esserci un approccio diverso, dobbiamo essere più spavaldi e convinti nelle nostre qualità tecniche. Nel primo tempo - continua l'analisi della gara - potevamo sfruttare meglio alcune situazioni con dei cross vicino alla loro area dove erano fermi. Ma abbiamo trovato una squadra davvero forte, Doku era difficile da marcare, e i ragazzi sono stati bravi ad applicarsi nelle due fasi". E ancora: "Nella prima parte di stagione, per mia responsabilità, abbiamo curato poco la fase difensiva. Oggi per fare gol hanno dovuto sudare, questo deve essere l'atteggiamento giusto per vincere le partite. Domenica - ha concluso il tecnico - abbiamo una gara importante con il Sassuolo che va preparata nel migliore dei modi, soprattutto a livello mentale".