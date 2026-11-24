"Questa è stata una partita importante, questo punto se ne vinciamo altre due potrebbe essere importante per la qualificazione. Era una gara difficile, i ragazzi sono stati bravi anche tecnicamente. Poi è normale soffrire. Dispiace, è un pareggio meritato ma ci deve restare l'amaro in bocca per la mancata vittoria. Il pareggio è il risultato più giusto". Max Allegri commenta così il pareggio del Napoli a Manchester contro il City dopo essere stato in vantaggio due volte. "Dobbiamo essere contenti per il punto. Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni nel primo tempo - ha proseguito a Sky Sport - L'abbraccio con De Bruyne? Su Kevin, purtroppo l'età passa e la vita va avanti. Giocatore straordinario, toglierlo mi è dispiaciuto. Il calcio sta perdendo giocatori come lui e Modric: giocatori straordinari da vedere per le persone che amano giocatori diversi dagli altri. La sua permanenza fino a giugno? Ne parleremo con la società, credo che rimarrà fino a giugno perché è un ragazzo molto serio".