Il centravanti del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida di Champions League pareggiata per 2-2 contro il Manchester City: "Cosa ho detto dopo il gol? Ero molto felice, i tifosi mi stavano un po' fischiando e ho detto che c'è un solo club a Manchester. Sono contenti della partita giocata. Stagione fin qui un po' difficile, ma è ancora molto giovane e possiamo raggiungere ancora tanti obiettivi. Dobbiamo ascoltare l'allenatore e lavorare sodo. Speriamo di risalire la classifica sia in Champions che in campionato. Penso di essere stato parecchio sfortunato. In un paio di occasioni avrei potuto fare meglio anche io, ma ci sono state tante grandi parate in campionato tra cui quella del portiere della Lazio. Devo mantenere la positività, in Nazionale ho segnato tanti gol, ho fatto gol al City e segnato a San Siro. Devo continuare a lavorare e a migliorare, poi speriamo di segnare ancora di più".