Marc Marquez senza rivali al Motorland, podio per Alex e per Bezzecchi

Battuto da Marco Bezzecchi nella corsa alla pole position, Marc Marquez si prende la rivincita nella Sprint Race di Aragon. Il Cannibale infila la Aprilia ufficiale dell'italiano alla prima staccata dopo lo spegnimento del semaforo e poi mantiene la leadership più o meno indisturbato fino alla bandiera a scacchi. Per Marc si tratta del ventesimo podio alto Sprint e del terzo successo consecutivo nel formato breve ad Aragon, dove di fatto è imbattuto nella gara della vigilia. Alle sue spalle il fratello minore Alex che supera lui Bezzecchi nelle primissime battute della gara per il bis della classifica di un anno fa nel formato breve del Gran Premio di Aragona. Gradino finale del podio quindi per Bezzecchi che in qualifica aveva portato sotto il muro del minuto e 45 secondi il record del Motorland. Top five in quest'ordine per Pedro Acosta con la KTM Red Bull e per il leader della classifica generale piloti Jorge Martin. Gara relativamente in difesa per lo spagnolo di Aprilia che commette un errore nel vivo della sfida a vantaggio di del connazionale del team factory Red Bullcosta ma limita i danni rispetto al compagno di squadra Bezzecchi.