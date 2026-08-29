Juve, colpo di scena: salta l'arrivo di Kessie. Nico Gonzalez-Zhegrova, destino incrociato

FRANCK KESSIE, 28; AL AHLI; VdM: 14 MLN © IPA
Frank Kessie non vestirà la maglia della Juventus nella prossima stagione. Dopo giorni di trattative, non è stata raggiunta l'intesa: Carnevali e Massara avevano messo sul piatto un biennale da 4,5 milioni di euro, ma a far saltare il banco è stato il mancato accordo sui bonus. Specialmente su quello alla firma. Adesso, a poco più di tre giorni dal gong del mercato, la Juve deve cercare altrove il mediano tanto richiesto da Spalletti.
Intanto in attacco c'è da registrare l'interesse della Lazio per Zhegrova. Il futuro del kosovaro è legato a quello di Nico Gonzalez, il cui addio è tutt'altro che certo. Se l'argentino dovesse restare a Torino, ecco che si aprirebbero le porte per un addio in prestito dell'ex Lille.