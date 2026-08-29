Juve, colpo di scena: salta l'arrivo di Kessie. Nico Gonzalez-Zhegrova, destino incrociato

Frank Kessie non vestirà la maglia della Juventus nella prossima stagione. Dopo giorni di trattative, non è stata raggiunta l'intesa: Carnevali e Massara avevano messo sul piatto un biennale da 4,5 milioni di euro, ma a far saltare il banco è stato il mancato accordo sui bonus. Specialmente su quello alla firma. Adesso, a poco più di tre giorni dal gong del mercato, la Juve deve cercare altrove il mediano tanto richiesto da Spalletti.