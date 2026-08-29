Liverpool, in arrivo Barcola dal Psg per una cifra monstre

L'attaccante del Paris Saint-Germain Bradley Barcola si trasferirà al Liverpool in uno degli acquisti più onerosi della sessione di mercato estiva. Una fonte vicina alla trattativa ha confermato all'Associated Press che i club hanno raggiunto un accordo per Barcola per una cifra di circa 145 milioni di euro. Né il Liverpool né il PSG hanno per ora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito al trasferimento. L'operazione prevede che il Liverpool paghi 125 milioni di euro per il nazionale francese, più fino a circa 20 milioni di bonus.