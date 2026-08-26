Bufera Cristiano Ronaldo: sostituito all'intervallo, si arrabbia ma l'Al Nassr rimonta

Anche Postecoglou ha gettato acqua sul fuoco in conferenza stampa: "Per quanto riguarda Cristiano, sappiamo che non ha giocato molto ultimamente ed essendo in dieci, era difficile per lui continuare dopo 45 minuti. I difensori lo stavano marcando molto stretto, quindi ho parlato con Cristiano nell'intervallo e gli ho spiegato le mie ragioni. Lui vuole sempre aiutare la squadra in ogni modo possibile. È estremamente professionale e sono molto contento di allenarlo. Lui ha capito. È il tipo di mentalità che ha".