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DAL BRASILE

Palmeiras in campo con una maglia... azzurra: omaggio all'Italia del 2006 FOTO

Il club brasiliano, fondato da immigrati italiani, festeggia così il 20esimo anniversario del trionfo di Berlino. La divisa speciale porta fortuna: 3-0 al Santos in Coppa

27 Ago 2026 - 10:52
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Il Palmeiras celebra il 20esimo anniversario della vittoria dell'Italia al Mondiale del 2006. Nella scorsa notte, i giocatori del club brasiliano sono scesi in campo con un'inedita divisa blu nella partita contro il Santos, valida per i quarti di finale della Copa do Brasil, per rendere omaggio al trionfo degli azzurri del 9 luglio 2006 allo Stadio Olimpico di Berlino. Maglia che evidentemente porta bene, dato la vittoria per 3-0 con la doppietta di Jose Lopez e gol dell'ex Lazio, Andreas Pereira. 

Per questa ragione, lo sponsor tecnico del Palmeiras (lo stesso della nazionale italiana dell'epoca) ha inserito al centro della maglia la croce bianca su sfondo rosso, stemma di Casa Savoia. Il simbolo reale era infatti utilizzato dal club brasiliano nel 1916, quando la squadra si chiamava Palestra Italia, nome scelto dai quattro fondatori italiani migrati in Brasile. 

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