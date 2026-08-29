Marquez Sr: "Decisivo il sorpasso al via". Bezzecchi: "Giornata meravigliosa"

"È stata una giornata meravigliosa: non mi aspettavo questi risultati in qualifica e nella Sprint. Io ho mancato il punto di staccata alla prima curva. Ho frenato troppo presto e non puoi permetterti certi errori quando dietro hai Marc Marquez. Mi ha mandato un po' largo e a quel punto si è infilato anche Alex, ma va bene così. Non so se la mescola media sarebbe stata meglio ma io ero a mio agio con la soft. Ho provato ad andare a prendere Alex ma ho scaldato troppo la gomma. Per me comunque la soft era la scelta giusta. Sono molto felice, i due Marquez avevano qualcosa in più di me. Domani cercherò di fare una partenza migliore e di giocare meglio le mie chances. A livello di tenuta fisica, si vedrà..."