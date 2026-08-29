MOTOGP ARAGON

Marquez Sr: "Decisivo il sorpasso al via". Bezzecchi: "Giornata meravigliosa"

Alex Marquez cova il sogno nemmeno tanto segreto di scalzare il fratello maggiore dal podio alto domenicale

di Stefano Gatti
29 Ago 2026 - 16:08
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Davanti ai microfoni nell'immediato dopogara Sprint di Aragon i tre piloti del podio festeggiano e guardano già alla gara domenicale full distance. Marc Marquez punta a mettersi in una posizione di maggior vantaggio, suo fratello Alex mette nel mirino il podio-bis, Marco Bezzecchi ammette il suo errore alla prima staccata dopo il via ma sottolinea il buon esito di un sabato da protagonista.

MARC MARQUEZ

"Sapevo che Bezzecchi era al via con la mescola soft e che quindi quel momento rappresentava la mia unica possibilità di andare in testa e di provare a vincere. La mia strategia era obbligata: attaccare subito, altrimenti Bezzecchi con la soft avrebbe allungato subito, mentre la media impiega di più a scaldarsi. Ho fatto una bella partenza, poi una volta al comando ho preso un bel ritmo ma dietro non mollavano, a partire da mio fratello Alex. Dobbiamo fare uno step in più per domani. Farà più caldo e la pista sarà più scivolosa". 

ALEX MARQUEZ

"Tutto molto bello, su questa pista di casa ho perso qualche gara in passato ma il podio oggi è molto buono. Al via mio fratello mi ha parto la porta per superare Bezzecchi, poi sono riuscito a tenere dietro Marco con una gomme migliore. Ero convinto di dovermi accontentare del terzo posto, senza poter lottare con mio fratello e con Bez. Marc qui è praticamente imbattibile. Il problema per noialtri è che lui sa tenere un ritmo altissimo dal primo all'ultimo giro. Da parte mia spero di completare l'opera domani. Devo migliorare ancora un po' dopo l'infortunio ma credo di potermi giocare le mie carte per il podio nel Gran Premio". 

MARCO BEZZECCHI

"È stata una giornata meravigliosa: non mi aspettavo questi risultati in qualifica e nella Sprint. Io ho mancato il punto di staccata alla prima curva. Ho frenato troppo presto e non puoi permetterti certi errori quando dietro hai Marc Marquez. Mi ha mandato un po' largo e a quel punto si è infilato anche Alex, ma va bene così. Non so se la mescola media sarebbe stata meglio ma io ero a mio agio con la soft. Ho provato ad andare a prendere Alex ma ho scaldato troppo la gomma. Per me comunque la soft era la scelta giusta. Sono molto felice, i due Marquez avevano qualcosa in più di me. Domani cercherò di fare una partenza migliore e di giocare meglio le mie chances. A livello di tenuta fisica, si vedrà..."

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