F1, il Mondiale torna in Portogallo: a Portimao nel 2027 e 2028

La Formula 1 ha annunciato oggi che tornerà in Portogallo nel 2027 e nel 2028, nell'ambito di un accordo biennale con il governo portoghese, Turismo de Portugal, e il promotore Parkalgar, Parques Tecnológicos e Desportivos, S.A. L'Autódromo Internacional do Algarve, più comunemente noto come Portimão - si legge in una nota - ha ospitato gli ultimi eventi di F1 nel 2020 e nel 2021, ed è stato un luogo chiave per il ritorno alle corse durante la pandemia di Covid-19. Situato nell'idilliaca Algarve, la regione più meridionale del Portogallo, nota per le sue spiagge spettacolari e il suo fascino storico, il circuito di 4,6 km offre ai piloti una sfida tecnica, con drammatici cambi di pendenza che culminano in una discesa verso l'ultima curva a destra che riporta al rettilineo dei box. Stefano Domenicali, presidente e Ceo di Formula 1, ha dichiarato: "Sono lieto di vedere Portimão tornare nel calendario di Formula 1 e che questo sport continui ad accendere la passione dei nostri incredibili tifosi portoghesi. Il circuito offre emozioni in pista dalla prima curva alla bandiera a scacchi, e la sua energia fa alzare i tifosi dai loro posti".