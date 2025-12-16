F1, il Mondiale torna in Portogallo: a Portimao nel 2027 e 2028

La Formula 1 ha annunciato oggi che tornerà in Portogallo nel 2027 e nel 2028, nell'ambito di un accordo biennale con il governo portoghese, Turismo de Portugal, e il promotore Parkalgar, Parques Tecnológicos e Desportivos, S.A. L'Autódromo Internacional do Algarve, più comunemente noto come Portimão - si legge in una nota - ha ospitato gli ultimi eventi di F1 nel 2020 e nel 2021, ed è stato un luogo chiave per il ritorno alle corse durante la pandemia di Covid-19. Situato nell'idilliaca Algarve, la regione più meridionale del Portogallo, nota per le sue spiagge spettacolari e il suo fascino storico, il circuito di 4,6 km offre ai piloti una sfida tecnica, con drammatici cambi di pendenza che culminano in una discesa verso l'ultima curva a destra che riporta al rettilineo dei box. Stefano Domenicali, presidente e Ceo di Formula 1, ha dichiarato: "Sono lieto di vedere Portimão tornare nel calendario di Formula 1 e che questo sport continui ad accendere la passione dei nostri incredibili tifosi portoghesi. Il circuito offre emozioni in pista dalla prima curva alla bandiera a scacchi, e la sua energia fa alzare i tifosi dai loro posti".
Il Portogallo vanta una storia prestigiosa in Formula 1, avendo ospitato il suo primo Gran Premio a Porto nel 1958, oltre ad aver ospitato weekend di gara a Monsanto ed Estoril nei 75 anni di storia di questo sport. Alcuni dei più grandi piloti di Formula 1 sono saliti sul gradino più alto del podio in Portogallo, tra cui Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna e Nigel Mansell. Senna vinse il suo primo Gran Premio di Formula 1 all'Estoril nel 1985. Più recentemente, Portimão è stato il circuito in cui Lewis Hamilton ha superato il record di vittorie di Michael Schumacher, ottenendo la sua 92esima vittoria nel 2021. Hamilton rimane l'unico pilota sulla griglia di partenza attuale ad aver vinto su questo circuito, dopo aver tagliato il traguardo anche nel 2020. "Non vedo l'ora di lavorare di nuovo insieme per garantire che Portimão torni in calendario con grande stile", ha concluso Domenicali.