Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

F1, il Mondiale torna in Portogallo: a Portimao nel 2027 e 2028

16 Dic 2025 - 11:01

La Formula 1 ha annunciato oggi che tornerà in Portogallo nel 2027 e nel 2028, nell'ambito di un accordo biennale con il governo portoghese, Turismo de Portugal, e il promotore Parkalgar, Parques Tecnológicos e Desportivos, S.A. L'Autódromo Internacional do Algarve, più comunemente noto come Portimão - si legge in una nota - ha ospitato gli ultimi eventi di F1 nel 2020 e nel 2021, ed è stato un luogo chiave per il ritorno alle corse durante la pandemia di Covid-19. Situato nell'idilliaca Algarve, la regione più meridionale del Portogallo, nota per le sue spiagge spettacolari e il suo fascino storico, il circuito di 4,6 km offre ai piloti una sfida tecnica, con drammatici cambi di pendenza che culminano in una discesa verso l'ultima curva a destra che riporta al rettilineo dei box. Stefano Domenicali, presidente e Ceo di Formula 1, ha dichiarato: "Sono lieto di vedere Portimão tornare nel calendario di Formula 1 e che questo sport continui ad accendere la passione dei nostri incredibili tifosi portoghesi. Il circuito offre emozioni in pista dalla prima curva alla bandiera a scacchi, e la sua energia fa alzare i tifosi dai loro posti".

Il Portogallo vanta una storia prestigiosa in Formula 1, avendo ospitato il suo primo Gran Premio a Porto nel 1958, oltre ad aver ospitato weekend di gara a Monsanto ed Estoril nei 75 anni di storia di questo sport. Alcuni dei più grandi piloti di Formula 1 sono saliti sul gradino più alto del podio in Portogallo, tra cui Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna e Nigel Mansell. Senna vinse il suo primo Gran Premio di Formula 1 all'Estoril nel 1985. Più recentemente, Portimão è stato il circuito in cui Lewis Hamilton ha superato il record di vittorie di Michael Schumacher, ottenendo la sua 92esima vittoria nel 2021. Hamilton rimane l'unico pilota sulla griglia di partenza attuale ad aver vinto su questo circuito, dopo aver tagliato il traguardo anche nel 2020. "Non vedo l'ora di lavorare di nuovo insieme per garantire che Portimão torni in calendario con grande stile", ha concluso Domenicali.

Ultimi video

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

I più visti di Altri Sport

Malore sull'Himalaya per Simone Moro: in ospedale a Kathmandu, lo staff rassicura sulle condizioni

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

Gaffe al Mondiale di freccette: parte il coro anti-Juve all'ingresso di Arno Merk

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:08
La Coelmo Napoli City Half Marathon farà correre i detenuti
12:02
Milano-Cortina, Simico: "Report Libera certifica trasparenza nostro lavoro"
11:01
F1, il Mondiale torna in Portogallo: a Portimao nel 2027 e 2028
10:42
"We Run Again": a Napoli lo sport porta i detenuti in maratona per ricominciare
10:02
Nba: Jokic trascina Denver contro Houston, Detroit espugna Boston