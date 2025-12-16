Campello-Morata, è di nuovo crisi. In Spagna sono sicuri: "C'è una terza persona"

Alvaro Morata e Alice Campello sono ancora in crisi. In Spagna le voci continuano a moltiplicarsi e le indiscrezioni rivelano che la coppia sarebbe sull'orlo di una nuova separazione dopo quella dell'agosto del 2024, tanto che l'attaccante del Como e la moglie dovrebbero passare separati le festività natalizie. Stavolta però la rottura potrebbe essere insanabile perché, ha svelato il giornalista Kike Quintana nel programma El Tiempo justo, ci sarebbe un'altra donna nella vita di Morata: "Una persona che appartiene all'attuale cerchia professionale di Alvaro nella sua squadra".