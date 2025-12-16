Logo SportMediaset

Campello-Morata, è di nuovo crisi. In Spagna sono sicuri: "C'è una terza persona"

Si moltiplicano le voci di una rottura nella coppia, che già un anno fa si era separata per alcuni mesi

16 Dic 2025 - 11:23
Alvaro Morata e Alice Campello sono ancora in crisi. In Spagna le voci continuano a moltiplicarsi e le indiscrezioni rivelano che la coppia sarebbe sull'orlo di una nuova separazione dopo quella dell'agosto del 2024, tanto che l'attaccante del Como e la moglie dovrebbero passare separati le festività natalizie. Stavolta però la rottura potrebbe essere insanabile perché, ha svelato il giornalista Kike Quintana nel programma El Tiempo justo, ci sarebbe un'altra donna nella vita di Morata: "Una persona che appartiene all'attuale cerchia professionale di Alvaro nella sua squadra". 

"In quella donna Morata ha trovato un sostegno emotivo e questo ha sconvolto Alice", ha aggiunto Quintana specificando però che non ci sarebbe stato alcun tradimento.

alice campello
morata
anello

