Norris: "Uno dei miei migliori giri di sempre". Antonelli: "Ho fatto il massimo, complimenti a Lando"

"Sono estremamente sorpreso, credo sia stato uno dei giri da qualifica migliori della mia carriera, uno di quelli nei quali riesci davvero a mettere tutto insieme. filato tutto alla perfezione. Sapevo di avere in canna il colpo della pole position ma poi farla davvero è tutta un'altra cosa. Inizialmente non ero pienamente in fiducia, poi però mi sono rilassato ed è cambiato tutto. Ho lasciato scorrere la mia McLaren fino al muro. Toccarli è un attimo ma per fortuna è andata. Mi sono regalato la miglior posizione possibile per il via del Gran Premio. È vero che su questa pista è difficile superare ma al mio fianco e subito alle mie spalle ho due clienti molto difficili".