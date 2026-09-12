F1 MADRID

Norris: "Uno dei miei migliori giri di sempre". Antonelli: "Ho fatto il massimo, complimenti a Lando"

Il terzo classificato Max Verstappen soddisfatto della sua performance

di Stefano Gatti
12 Set 2026 - 17:51
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Pole d'autore al Madring per Lando Norris. Il campione del mondo in carica trova nel finale gli undici millesimi necessari a spostare sul lato esterno della prima fila la Mercedes di Kimi Antonelli. Il leader del Mondiale incassa a fatica il verdetto del sabato ma rende onore al rivale che si esalta per un time attack memorabile e la celebra fino in fondo, limitandosi ai microfoni ad una breve riflessione finale sulle sue prospettive nel Gran Premio, ricordandosi anche di "attenzionare" Max Verstappen che da parte sua si dice soddisfatto della sua qualifica.

LANDO NORRIS

"Sono estremamente sorpreso, credo sia stato uno dei giri da qualifica migliori della mia carriera, uno di quelli nei quali riesci davvero a mettere tutto insieme.  filato tutto alla perfezione. Sapevo di avere in canna il colpo della pole position ma poi farla davvero è tutta un'altra cosa. Inizialmente non ero pienamente in fiducia, poi però mi sono rilassato ed è cambiato tutto. Ho lasciato scorrere la mia McLaren fino al muro. Toccarli è un attimo ma per fortuna è andata. Mi sono regalato la miglior posizione possibile per il via del Gran Premio. È vero che su questa pista è difficile superare ma al mio fianco e subito alle mie spalle ho due clienti molto difficili". 

ANDREA KIMI ANTONELLI

"Complimenti a Norris. Io dato tutto quello che avevo ma nel finale ho faticato un po'. Non è facile mettere insieme il giro perfetto su una pista così. Nel complesso però abbiamo fatto un buon lavoro". 

MAX VERSTAPPEN

"Per noi è stata un'ottima qualifica. Il terzo tempo è un gran risultato. La macchina va bene, sono riuscito ad attaccare come piace a me. Quindi per noi questo è un ottimo risultato".

GEORGE RUSSELL

"Mi sentivo bene ad inizio qualifca, poi però quando abbiamo iniziato a spingere l'aderenza delle gomme è sparita e questo mi ha reso la vita difficile. Avevo il potenziale per stare nei primi tre ma è andata a finire diversamente". 

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