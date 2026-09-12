Norris firma la pole, Antonelli completa la prima fila. Ferrari 4. con Hamilton

Nona fila per i due piloti di casa: il madrileno Carlos Sainz (primo escluso al termine del Q1) e l'asturiano Fernando Alonso con la Aston Martin-Honda. Alle loro spalle le due Cadillac powered by Ferrari di Sergio Perez e Valtteri Bottas. Dall'ultima fila della griglia scatteranno Oliver Bearman che non ha preso parte alle qualifiche a casa dei danni riportati dalla sua Haas-Ferrari nell'incidente allo scadere delle FP3 della mattinata e Lance Stroll, penalizzato per la sostituzione della power unit Honda della sua Aston Martin e in ogni caso rimasto ai box per l'intera durata del Q1.