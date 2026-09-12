Norris firma la pole, Antonelli completa la prima fila. Ferrari 4. con Hamilton

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Colpo da maestro del campione in carica che brucia il leader del Mondiale, delusione per le Rossedi Stefano Gatti
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Pole position per Lando Norris nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna in un minuto, 31 secondi e 824 millesimi. Il campione del modo batte per undici millesimi Kimi Antonelli. Seconda fila per Max Verstappen con la Red Bull a 140 millesimi dalla pole, affiancato da Lewis Hamilton (Ferrari) a 189 millesimi. Terza fila per l'altro ferrarista Charles Leclerc a 195 millesimi e per George Russell con l'altra Mercedes. Quarta fila per Oscar Piastri e Liam Lawson, quinta per Franco Colapinto e Arvid Lindblad.
Dalla fila centrale della griglia (la sesta) prenderanno il via le due Audi di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, seguiti in settima fila dai due francesi (ed ex compagni di squadra Esteban Ocon (Haas-Ferrari) e Pierre Gasly - che rientra nei ranghi dopo la recente pole di Monza con la Alpine. Fila otto per Yuki Tsunoda (Racing Bulls) e per Aexander Albon con la a Williams-Mercedes in livrea vintage anni Ottanta
Nona fila per i due piloti di casa: il madrileno Carlos Sainz (primo escluso al termine del Q1) e l'asturiano Fernando Alonso con la Aston Martin-Honda. Alle loro spalle le due Cadillac powered by Ferrari di Sergio Perez e Valtteri Bottas. Dall'ultima fila della griglia scatteranno Oliver Bearman che non ha preso parte alle qualifiche a casa dei danni riportati dalla sua Haas-Ferrari nell'incidente allo scadere delle FP3 della mattinata e Lance Stroll, penalizzato per la sostituzione della power unit Honda della sua Aston Martin e in ogni caso rimasto ai box per l'intera durata del Q1.