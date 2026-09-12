F1 MADRID

Norris firma la pole, Antonelli completa la prima fila. Ferrari 4. con Hamilton

Colpo da maestro del campione in carica che brucia il leader del Mondiale, delusione per le Rosse

di Stefano Gatti
12 Set 2026 - 18:15
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Pole position per Lando Norris nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna in un minuto, 31 secondi e 824 millesimi. Il campione del modo batte per undici millesimi Kimi Antonelli. Seconda fila per Max Verstappen con la Red Bull a 140 millesimi dalla pole, affiancato da Lewis Hamilton (Ferrari) a 189 millesimi. Terza fila per l'altro ferrarista Charles Leclerc a 195 millesimi e per George Russell con l'altra Mercedes. Quarta fila per Oscar Piastri e Liam Lawson, quinta per Franco Colapinto e Arvid Lindblad.

Dalla fila centrale della griglia (la sesta) prenderanno il via le due Audi di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, seguiti in settima fila dai due francesi (ed ex compagni di squadra Esteban Ocon (Haas-Ferrari) e Pierre Gasly - che rientra nei ranghi dopo la recente pole di Monza con la Alpine. Fila otto per Yuki Tsunoda (Racing Bulls) e per Aexander Albon con la a Williams-Mercedes in livrea vintage anni Ottanta

Nona fila per i due piloti di casa: il madrileno Carlos Sainz (primo escluso al termine del Q1) e l'asturiano Fernando Alonso con la Aston Martin-Honda. Alle loro spalle le due Cadillac powered by Ferrari di Sergio Perez e Valtteri Bottas. Dall'ultima fila della griglia scatteranno Oliver Bearman che non ha preso parte alle qualifiche a casa dei danni riportati dalla sua Haas-Ferrari nell'incidente allo scadere delle FP3 della mattinata e Lance Stroll, penalizzato per la sostituzione della power unit Honda della sua Aston Martin e in ogni caso rimasto ai box per l'intera durata del Q1.

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