Leclerc accende Miami, si rivede Verstappen. Problemi per Antonelli
Ferrari in grande spolvero al via del fine settimana della Florida, il leader del Mondiale non riesce a provare la qualificadi Stefano Gatti
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Miglior tempo in assetto da qualifica e miglior ritmo sul passo gara a Miami: inizia con il piede (e la mescola) giusto il weekend a stelle e strisce della Ferrari e quello di Charles Leclerc in particolare. Al volante della SF-26 ampiamente modificata nel mese di pausa forzata del Mondiale, il monegasco chiude le Prove Libere 1 davanti a tutti con il tempo di un minuto, 29 secondi e 310. Tra Leclerc e il suo compagno di squadra Lewis Hamilton (quarto a 467 millesimi) ci sono un redivivo Max Verstappen, staccato di 297 millesimi e Oscar Piastri, terzo a 448 millesimi con la McLaren. Non vanno oltre il quinto e il sesto tempo le Mercedes dominatrici del primo scorcio di Mondiale in Australia, Cina e Giappone. Problemi nel finale per Andrea Kimi Antonelli che - secondo solo a Leclerc sul passo gara e quindi già piuttosto "in palla" - non riesce per problemi alla batteria a scendere in pista con la mescola soft e lascia l'abitacolo della sua W17 a sette minuti dal termine dei novanta dell'unico turno di prove libere del quarto appuntamento stagionale, quinto a 769 millesimi da Leclerc. Alle sue spalle l'altra Freccia d'Argento di George Russell (+0.790), alle prese con un turno nel quale il pilota inglese ha chiesto ai suoi diverse modifiche a livello di assetto, senza però apparentemente trovare la quadra in vista della qualifica Sprint. Lando Norris è settimo a 898 millesimi dalla vetta con la seconda McLaren, avendo anche commesso un errore nel suo time attack. A fine prove alla Ferrari è stata comminata una multa di duecento euro per eccesso di velocità in corsia box da parte di Leclerc.
A sigillare la prima top ten del weekend di Miami sono nell'ordine Pierre Gasly (Alpine), Isack Hadjar con la seconda Red Bull e Carlos Sainz con la Williams. Non brilla sulla pista di casa il team Haas, che non va oltre il tredicesimo tempo di Oliver Bearman e il sedicesimo di Estebn Ocon. Notte fonda sotto il sole di Miami per l'altro team USA Cadillac (diciottesimo tempo per Sergio Perez, ventesimo per Valtteri Bottas) e più ancora per Aston Martin che (letteralmente) chiude le prove con il diciannovesimo tempo di Fernando Alonso a sandwich e di Checo e di VB77 e il sempre più "disperso" Lance Stroll, ventiduesimo e ultimo ad oltre tre secondi e mezzo da Leclerc.