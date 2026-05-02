Antonelli: "Qualifica pasticciata ma risultato discreto". Leclerc: "Che fatica con le gomme"
Hamilton sperava in qualcosa di meglio: "La macchina non mi ha dato grandi sensazioni"
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Da una parte Leclerc che punta forte sulla gara "Abbiamo avuto dei problemi ma in gara possiamo essere forti", dall'altra la delusione di Hamilton "Ero ottimista, pensavo che saremmo stati più forti". Sensazioni contrastanti in casa Ferrari dopo i risultati nelle qualifiche della Sprint a Miami. Sorride a metà Kimi Antonelli: "Abbiamo pasticciato ma abbiamo recuperato terreno". Di seguito tutte le dichiarazioni, comprese quelle di Frederic Vasseur.
LANDO NORRIS
"Sono soddisfatto e sono felice per il team. Abbiamo reagito velocemente, facendo tanto lavoro nella pausa, portando qui tanti aggiornamenti. Poi però in questi casi non si sa mai cosa aspettarsi. Le sensazioni sono buone, assomigliano a quelle dell'anno scorso. Ho ritrovato fiducia nella macchina: un buon inizio di weekend insomma, anche meglio del previsto. Alla fine delle prove libere eravamo tutti vicini, però noi abbiamo fatto un altro bel passo avanti in qualifica. Non eravamo messi male come sembrava neanche ad inizio campionato. Era più che altro questione di mettere insieme il giro, ma sono sorpreso dal vantaggio sugli avversari. Adesso però calma, era solo una qualifica Sprint: il weekend è ancora lungo".
ANDREA KIMI ANTONELLI
"Qualifica piuttosto pasticciata per noi, ho faticato parecchio. Con la mescola media non ho fatto un buon giro. Con la soft la macchina si è 'accesa' e mi sono sentito più a mio agio. Peccato non aver potuto provare la soft nelle prove libere. Abbiamo del margine ma il risultato è discreto, abbiamo recuperato terreno".
GEORGE RUSSELL
"Sono sorpreso dai progressi di McLaren e Ferrari. Io ho faticato moltissimo, sono state qualifiche molto negative. Non sono riuscito a spingere quanto avrei voluto. Vediamo cosa si può fare in gara".
CHARLES LECLERC
"Gli aggiornamenti sono andati bene ma tutti li hanno portati, quindi... McLaren comunque ha fatto un gran passo avanti. Noi oggi abbiamo faticato con le gomme: bene la media ma la soft ci ha dato sensazioni negative. Sul passo gara siamo molto più forti che in qualifica. Si tratterà anche di osare nei sorpassi".
LEWIS HAMILTON
"Non sapevo bene cosa aspettarmi, speravo meglio ma la macchina non mi ha dato grandi sensazioni onestamente. Pensavo che saremmo stati più forti. Faremo un po' di lavoro per capire come mai non siamo stati così veloci ma resto ottimista. Oggi non è andata bene".
FREDERIC VASSEUR (Team Principal)
"Leclerc è arrabbiato? È più che comprensibile. C'è un po' di frustrazione perché nelle prove libere eravamo davanti a tutti. Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato ma se non altro sappiamo che il nostro potenziale è molto elevato e questo è incoraggiante. Abbiamo perso in rettilineo, ma il dato è meno evidente sul passo gara".