Antonelli: "Qualifica pasticciata ma risultato discreto". Leclerc: "Che fatica con le gomme"

"Sono soddisfatto e sono felice per il team. Abbiamo reagito velocemente, facendo tanto lavoro nella pausa, portando qui tanti aggiornamenti. Poi però in questi casi non si sa mai cosa aspettarsi. Le sensazioni sono buone, assomigliano a quelle dell'anno scorso. Ho ritrovato fiducia nella macchina: un buon inizio di weekend insomma, anche meglio del previsto. Alla fine delle prove libere eravamo tutti vicini, però noi abbiamo fatto un altro bel passo avanti in qualifica. Non eravamo messi male come sembrava neanche ad inizio campionato. Era più che altro questione di mettere insieme il giro, ma sono sorpreso dal vantaggio sugli avversari. Adesso però calma, era solo una qualifica Sprint: il weekend è ancora lungo".