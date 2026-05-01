Norris in pole a Miami, Antonelli prima fila all'ultimo secondo

Sulla pista della sua prima vittoria in Formula Uno due anni fa, il campione del mondo in carica Lando Norris firma la pole position Sprint a Miami con il tempo di un minuto, 27 secondi e 869 millesimi. Al suo fianco in prima fila il leader del Mondiale Kimi Antonelli (Mercedes) con un ritardo di 222 millesimi e un tempo fissato a qualifiche scadute dopo una qualifica fin lì non particolarmente brillante per lui e per la Mercedes, uno dei pochi team a non aver portato grandi aggiornamenti a Miami. McLaren si conferma con il terzo tempo di Oscar Piastri che incassa 239 millesimi dal suo compagno di squadra ed ha al suo fianco in seconda fila Charles Leclerc con la Ferrari (+0.370), mentre i due "carissimi" nemici Max Verstappen e George Russell (staccato di quattro decimi dal suo compagno di squadra italiano) si dividono la terza fila. Alle loro spalle Lewis Hamilton con l'altra SF-26 di Maranello(+0.749) e il sorprendente Franco Colapinto con la sempre più efficace Alpine-Mercedes, anche se con un ritardo dalla vetta praticamente doppio (+1.451) rispetto al sette volte campione del mondo. Isack Hadkar (Red Bull) e Pierre Gasly (Alpine) chiudono la top ten delle qualifiche.