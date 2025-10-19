Premier League: il Liverpool non sa più vincere, 2-1 United ad Anfield. Ko il Tottenham

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED 1-2

Anfield fa da sfondo al Derby d’Inghilterra tra Liverpool e Manchester United, sempre una delle partite più attese nel Regno Unito. I Reds vogliono dimenticare i tre ko di fila accumulati prima della sosta Nazionali (tra campionato e Champions League), mentre i Red Devils iniziare a dar senso all’ennesima stagione, fin qui, molto deludente. Pronti, via e lo United passa subito in vantaggio: l’ex Atalanta Diallo offre l’assist per l’attacco alla profondità di Mbeumo e il camerunese fa 1-0 al 2’. Il Liverpool prova allora a reagire con Gakpo al 21’, ma il suo destro impatta sul palo, mentre dalla parte opposta è Bruno Fernandes a scheggiare il legno pochi minuti più tardi. Sempre il palo nega poi nuovamente il raddoppio in avvio di ripresa ancora una volta a Gakpo, che riesce però finalmente a esultare al 78’: Chiesa costruisce l’assist dalla sinistra e l’olandese appoggia in rete l’1-1. Lo United incassa e risponde rapidamente, tornando avanti all’84’ grazie al colpo di testa di Maguire: splendido il passaggio vincente al volo disegnato da Bruno Fernandes. Gakpo si divora quindi la chance per un nuovo pareggio a porta vuota all’87’, permettendo così al Manchester United di vincere 2-1 e salire a 13 punti, espugnando Anfield per la prima volta dal 2016. Fermo a 15 resta invece il Liverpool, che continua a vivere un periodo di crisi: ora è -4 dalla vetta (Arsenal, 19 punti).



TOTTENHAM-ASTON VILLA 1-2

Il Tottenham ospita l’Aston Villa a Londra, dove gli Spurs impiegano solamente cinque minuti per aprire le marcature: Bentancur sfrutta la sponda aerea di Palhinha e fa 1-0 da centro area, trafiggendo Emi Martinez da pochi metri. Passano due minuti e Kudus trova pure il raddoppio, ma la rete del ghanese viene annullata per fuorigioco. È tutto regolare invece al 37’, quando Rogers pareggia i conti per il Villa con un poderoso destro da fuori area: Vicario non può nulla per fermare il tiro dell’inglese. La squadra di Emery non si ferma e al 77’ ribalta il risultato: Cash disegna un lancio lungo magnifico per Digne, che appoggia poi il pallone a Buendia, il quale fa 2-1 con un mancino velenoso sul palo lontano. L’Aston Villa centra quindi il terzo successo di fila e sale a 12 punti, lasciando il Tottenham a 14.