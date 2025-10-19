Basket, Serie A: Milano batte Sassari e infila la seconda vittoria consecutiva

L’Olimpia si impone per 76-72 sul campo del Banco di Sardegna: super Booker da 19 punti
Nella terza giornata di Serie A di basket l’Olimpia Milano infila la seconda vittoria consecutiva, Sassari va ko in Sardegna con il punteggio di 76-72. I sardi giocano un ottimo primo tempo, sempre in vantaggio e con percentuali alte da tre punti. Nei due quarti successivi Booker (19 punti totali) e Brooks (14 nel match) trascinano l’Armani al successo. Terza sconfitta in altrettanti appuntamenti per la squadra di Bulleri.
BANCO DI SARDEGNA SASSARI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-76
Due successi di fila per Milano, che si impone per 76-72 sul parquet di Sassari. Ottimo primo tempo da parte dei padroni di casa, con percentuali da tre punti altissime. I sardi nel primo quarto vanno anche sul +9, ma devono accontentarsi del 22-18 alla prima pausa breve. Nel secondo periodo si scatena Beliauskas: micidiale da tre punti per far scappare via la Dinamo, sul 42-34 all’intervallo. Al rientro in campo dagli spogliatoi l’Olimpia corregge il tiro, alzando il ritmo e segnando con più continuità. L’Armani arriva anche al sorpasso a metà quarto, ma a seicento secondi dal termine il punteggio è sul 55-53. Nel periodo decisivo Booker, Brooks e Ricci fanno la differenza, con Guduric ed Ellis che mettono a referto giocate preziose negli ultimi minuti. Vince Milano 76-72, terzo ko di fila per Sassari.
TABELLINO
Banco di Sardegna Sassari-EA7 Emporio Armani Milano 72-76 Parziali: 22-18, 42-34, 55-53.
Banco di Sardegna Sassari: Buie 16 (2/7, 2/6, 6/6 tl), Thomas 13 (5/10, 0/1, 3/3 tl), Marshall Jr. 9 (0/1, 3/4, 0/4 tl), Johnson 6 (0/3, 2/6), McGlynn 4 (2/6 da 2); Beliauskas 12 (0/2, 4/7), Zanelli 7 (1/2 da 3, 4/4 tl), Vincini 5 (1/3 da 2, 3/3 tl). N.e. Seck, Ceron, Casu, Mezzanotte. All. Bulleri.
EA7 Emporio Armani Milano: Mannion 2 (1/4, 0/1), Bolmaro 4 (2/3, 0/3), Guduric 7 (1/2, 1/3, 2/2 tl), Booker 19 (3/7, 2/2, 7/8 tl), Ricci 12 (2/3, 1/7, 5/6 tl); Ellis 9 (3/4, 1/3), Flaccadori 2 (2/2 tl), Tonut, Brooks 14 (4/5, 1/4, 3/4 tl), Diop 5 (0/1, 1/1, 2/2 tl), Dunston 2 (2/2 tl). N.e. Totè. All. Messina.