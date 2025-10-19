Basket, Serie A: Milano batte Sassari e infila la seconda vittoria consecutiva

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-76

Due successi di fila per Milano, che si impone per 76-72 sul parquet di Sassari. Ottimo primo tempo da parte dei padroni di casa, con percentuali da tre punti altissime. I sardi nel primo quarto vanno anche sul +9, ma devono accontentarsi del 22-18 alla prima pausa breve. Nel secondo periodo si scatena Beliauskas: micidiale da tre punti per far scappare via la Dinamo, sul 42-34 all’intervallo. Al rientro in campo dagli spogliatoi l’Olimpia corregge il tiro, alzando il ritmo e segnando con più continuità. L’Armani arriva anche al sorpasso a metà quarto, ma a seicento secondi dal termine il punteggio è sul 55-53. Nel periodo decisivo Booker, Brooks e Ricci fanno la differenza, con Guduric ed Ellis che mettono a referto giocate preziose negli ultimi minuti. Vince Milano 76-72, terzo ko di fila per Sassari.