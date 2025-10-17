ManCity, nuova maglia per la Champions tra virtuale e reale

Esperienza e ricompense per i fan

I fan di EA SPORTS FC potranno vederla in anteprima nel gioco il 28 ottobre, disponibile in Kick Off, Carriera e Club.

I fan che acquistano la maglia riceveranno il kit completo nel gioco in FUT dal 19 novembre al 19 gennaio (via grant) e dal 28 novembre tramite lo store in-game.

Registrandosi tramite lo stemma NFC, i fan possono sbloccare ricompense in-game, tra cui: il kit in FUT, oggetti personalizzati in Club e scelte esclusive di giocatori del City in prestito.

Vi sono due finestre di accesso: 15 ottobre – 12 novembre 2025 e 13 novembre 2025 – 12 gennaio 2026.

Durante tutta la stagione, lo stemma NFC ospiterà anche concorsi e distribuzioni di premi, per gentile concessione di Manchester City, Puma e EA SPORTS FC.