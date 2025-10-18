Premier League: il Chelsea vince ancora, 3-0 in casa del Forest. Esonerato Postecoglou

Il Chelsea di Maresca (squalificato) fa visita al City Ground per affrontare il Nottingham Forest e si scatena nella ripresa. Dopo un primo tempo chiuso a reti involate, a portare lo score sull’1-0 per i Blues ci pensa Acheampong al 49’. Pedro Neto lavora benissimo il pallone sulla fascia sinistra e offre a centro area un cross che l’inglese deve solo incornare in rete. Passano quindi tre minuti e i londinesi salgono pure sul 2-0: dopo aver fornito l’assist, Pedro Neto colpisce lui in prima persona su calcio di punizione, complice una parata imperfetta di Sels. Igor Jesus prova allora a riaprire la partita al 70’, ma la sua conclusione trova prima la respinta della traversa e poi quella del palo. A chiudere ogni discorso è quindi Reece James all’84’. Il Chelsea vince, dunque, 3-0, nonostante l’espulsione di Malo Gusto all’87’, e sale a quota 14 punti, alimentando un ottimo momento positivo. Fermo a 5 punti resta invece il Nottingham Forest: esonerato al termine del match Ange Postecoglou: dal suo arrivo al posto di Nuno Espirito Santo, ha collezionato sei sconfitte e due pareggi in otto partite.

