Premier League: il Chelsea vince ancora, 3-0 in casa del Forest. Esonerato Postecoglou

Acheampong, Pedro Neto e James firmano il successo della squadra di Maresca

18 Ott 2025 - 15:57
© Getty Images

© Getty Images

L’8ª giornata di Premier League si apre con il successo del Chelsea in casa del Nottingham Forest. La squadra allenata da Enzo Maresca (in tribuna per squalifica) passa 3-0 al City Ground, dove Acheampong stappa il match al 49’, Pedro Neto raddoppia al 52’ e James chiude ogni discorso all’84’. I Blues alimentano così il loro momento positivo, mentre il ko (sei sconfitte e due pareggi in otto partite) costa la panchina Ange Postecoglou, esonerato al termine del match.

NOTTINGHAM FOREST-CHELSEA 0-3

Il Chelsea di Maresca (squalificato) fa visita al City Ground per affrontare il Nottingham Forest e si scatena nella ripresa. Dopo un primo tempo chiuso a reti involate, a portare lo score sull’1-0 per i Blues ci pensa Acheampong al 49’. Pedro Neto lavora benissimo il pallone sulla fascia sinistra e offre a centro area un cross che l’inglese deve solo incornare in rete. Passano quindi tre minuti e i londinesi salgono pure sul 2-0: dopo aver fornito l’assist, Pedro Neto colpisce lui in prima persona su calcio di punizione, complice una parata imperfetta di Sels. Igor Jesus prova allora a riaprire la partita al 70’, ma la sua conclusione trova prima la respinta della traversa e poi quella del palo. A chiudere ogni discorso è quindi Reece James all’84’. Il Chelsea vince, dunque, 3-0, nonostante l’espulsione di Malo Gusto all’87’, e sale a quota 14 punti, alimentando un ottimo momento positivo. Fermo a 5 punti resta invece il Nottingham Forest: esonerato al termine del match Ange Postecoglou: dal suo arrivo al posto di Nuno Espirito Santo, ha collezionato sei sconfitte e due pareggi in otto partite.
 

