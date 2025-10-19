Logo SportMediaset

Basket
BASKET

Sassi sul pullman dei tifosi di Pistoia di rientro da Rieti: morto il secondo autista

La tragedia è avvenuta nei presso di Terni, dove alcune persone hanno lanciato dei massi sul mezzo

di Redazione
19 Ott 2025 - 22:48
© Foto da web

© Foto da web

Dramma nel mondo del basket. Un pullman dei tifosi di Pistoia è stato colpito da alcuni sassi mentre era di rientro dalla trasferta a Rieti, dove si è giocato il match del campionato di Serie A2. Secondo alcuni media locali, sarebbe morto il secondo pilota del mezzo, che si trovava sul lato del passeggero. Le sue condizioni erano subito apparse disperate.

Al termine della partita, il bus ha lasciato il palazzetto e improvvisamente alcune persone sono uscite da un campo e hanno lanciato alcuni sassi, che hanno raggiunto la parte anteriore del pullman. 

pistoia basket 2000
rieti

