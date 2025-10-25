Premier League: il Chelsea cade con il Sunderland, ok il Newcastle

NEWCASTLE-FULHAM 2-1

Tre punti importanti per il Newcastle, che allo scadere riesce a spuntarla sul Fulham a St. James’ Park. Ottima partenza dei Magpies, che dopo il quarto d’ora sono già avanti di un gol: al 18’ Murphy porta i padroni di casa sull’1-0. I Cottagers provano subito a rispondere, con qualche buona occasione, ma il primo tempo va in archivio senza ulteriori marcature. In avvio di ripresa gli ospiti pareggiano i conti, al 56’ con l’ex Torino Lukic. Howe getta nella mischia Tonali e Barnes per dare forze fresche alla squadra, mentre Woltemade è piuttosto appannato e non incide (solo un palo colpito in avvio di partita). Anche in questo caso, come nel match del Chelsea, il gol partita arriva a pochi istanti dalla fine: al 90’ il contropiede perfetto dei padroni di casa porta alla zampata sottomisura di Bruno Guimaraes, che regala i tre punti al Newcastle. Con questo 2-1 i Magpies salgono a 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte fin qui): Fulham bloccato a quota 8.