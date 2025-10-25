Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
premier-league
HOMEFOTORISULTATI E CLASSIFICHE
INGHILTERRA

Premier League: il Chelsea cade con il Sunderland, ok il Newcastle

Talbi gela Stamford Bridge con il 2-1 al 93’, stesso risultato nel successo dei Magpies contro il Fulham

25 Ott 2025 - 18:10
© Getty Images

© Getty Images

Nella nona giornata di Premier League cade il Chelsea di Maresca, ribaltato al 93’ in casa dal Sunderland. Isidor (22’) risponde al vantaggio di Garnacho (4’), poi Talbi al 93’ gela Stamford Bridge. Trova invece i tre punti il Newcastle, che si impone per 2-1 a St. James’ Park contro il Fulham. Lukic al 56’ riprende i Magpies dopo la rete di Murphy (18’), poi Bruno Guimaraes chiude i conti al 90’ regalando il successo a Howe.

CHELSEA-SUNDERLAND 1-2
Sconfitta in rimonta per il Chelsea, ribaltato 2-1 a Stamford Bridge dal Sunderland. Pronti via e gli uomini di Maresca stappano subito la partita: al quarto minuto Garnacho raccoglie l’assist di Pedro Neto e insacca l’1-0. Gli ospiti reagiscono, trovando addirittura il pareggio al 22’ con Isidor. Il primo tempo chiude senza ulteriori marcature, con i padroni di casa che creano tanto. Per tutti i successivi quarantacinque minuti i Blues cercano incessantemente il nuovo vantaggio: ci provano dalla distanza Garnacho, Estevao ed Enzo Fernandez, ma la formazione di Le Bris alza il muro. Quando tutto lascia pensare al pareggio, ecco che arriva il colpo di scena: al 93’ Brobbey apparecchia per il clamoroso 2-1 di Talbi, che gela Stamford Bridge completando la rimonta per i Black Cats. Vince 2-1 il Sunderland e sale a 17 punti, in seconda posizione a sorpresa in attesa delle altre partite. Il Chelsea rimane fermo a quota 14.

NEWCASTLE-FULHAM 2-1
Tre punti importanti per il Newcastle, che allo scadere riesce a spuntarla sul Fulham a St. James’ Park. Ottima partenza dei Magpies, che dopo il quarto d’ora sono già avanti di un gol: al 18’ Murphy porta i padroni di casa sull’1-0. I Cottagers provano subito a rispondere, con qualche buona occasione, ma il primo tempo va in archivio senza ulteriori marcature. In avvio di ripresa gli ospiti pareggiano i conti, al 56’ con l’ex Torino Lukic. Howe getta nella mischia Tonali e Barnes per dare forze fresche alla squadra, mentre Woltemade è piuttosto appannato e non incide (solo un palo colpito in avvio di partita). Anche in questo caso, come nel match del Chelsea, il gol partita arriva a pochi istanti dalla fine: al 90’ il contropiede perfetto dei padroni di casa porta alla zampata sottomisura di Bruno Guimaraes, che regala i tre punti al Newcastle. Con questo 2-1 i Magpies salgono a 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte fin qui): Fulham bloccato a quota 8.

premier league
chelsea

Premier League

Il Manchester City piega il Brentford, prima sconfitta per il Crystal Palace

Talbi gela Stamford Bridge: il Sunderland ribalta il Chelsea nel recupero. Vince il Newcastle

Liverpool, Chiesa eletto giocatore del mese: "Supporto incredibile, cerco di dare sempre tutto"

Stefano Ronchi

"Bella Thiaw": l'ex Milan ha già conquistato tutti a Newcastle. Per i media: "Rapina ai danni dei rossoneri"

Redazione
8

"Have a bull under the lights": Puma svela la nuova colourway del pallone della Premier League

Colpo dello United ad Anfield, il Liverpool perde ancora ed è in crisi nera. Tottenham ko

All'Arsenal basta Trossard per difendere la vetta, Haaland trascina il City. Tris del Chelsea

9

ManCity, nuova maglia per la Champions tra virtuale e reale

Il Manchester City piega il Brentford, prima sconfitta per il Crystal Palace

I più visti di Calcio Estero

MCH SARMIENTO-ROSARIO CENTRAL MCH

Di Maria decisivo dal dischetto: il Rosario Central la spunta sul Sarmiento

MCH FLAMENGO-RACING LIBERTADORES 23/10 MCH

Libertadores: il Flamengo "degli italiani" batte il Racing al Maracana

Inzaghi-Conceição, derby d'Arabia: niente stretta di mano. "Forse perché l'ho battuto col Milan..."

Morte Diogo Jota, le immagini dell'incidente fatale: Lamborghini carbonizzata

Clamoroso in Brasile: lo stato di Rio De Janeiro mette in vendita il mitico stadio Maracanà

Dramma Royston Drenthe: a 38 anni l'ex Real Madrid colpito da ictus

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:38
Nuoto, CdM vasca corta a Toronto: Razzetti e Ceccon secondi
19:27
Cesari e il rigore al Napoli: "Anomalo fischiare dopo 5", perché Mariani non ha deciso subito?"
19:27
Verona, il presidente esecutivo Zanzi: "Dispiace stop ai tifosi in trasferta"
Verso il Clasico: Fermin Lopez show in allenamento
19:25
Verso il Clasico: Fermin Lopez show in allenamento
19:19
Volano Monza e Cesena, pari tra Samp e Frosinone. Prima gioia per lo Spezia