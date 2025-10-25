Premier League: il Chelsea cade con il Sunderland, ok il Newcastle

Talbi gela Stamford Bridge con il 2-1 al 93’, stesso risultato nel successo dei Magpies contro il Fulham
Nella nona giornata di Premier League cade il Chelsea di Maresca, ribaltato al 93’ in casa dal Sunderland. Isidor (22’) risponde al vantaggio di Garnacho (4’), poi Talbi al 93’ gela Stamford Bridge. Trova invece i tre punti il Newcastle, che si impone per 2-1 a St. James’ Park contro il Fulham. Lukic al 56’ riprende i Magpies dopo la rete di Murphy (18’), poi Bruno Guimaraes chiude i conti al 90’ regalando il successo a Howe.
CHELSEA-SUNDERLAND 1-2
Sconfitta in rimonta per il Chelsea, ribaltato 2-1 a Stamford Bridge dal Sunderland. Pronti via e gli uomini di Maresca stappano subito la partita: al quarto minuto Garnacho raccoglie l’assist di Pedro Neto e insacca l’1-0. Gli ospiti reagiscono, trovando addirittura il pareggio al 22’ con Isidor. Il primo tempo chiude senza ulteriori marcature, con i padroni di casa che creano tanto. Per tutti i successivi quarantacinque minuti i Blues cercano incessantemente il nuovo vantaggio: ci provano dalla distanza Garnacho, Estevao ed Enzo Fernandez, ma la formazione di Le Bris alza il muro. Quando tutto lascia pensare al pareggio, ecco che arriva il colpo di scena: al 93’ Brobbey apparecchia per il clamoroso 2-1 di Talbi, che gela Stamford Bridge completando la rimonta per i Black Cats. Vince 2-1 il Sunderland e sale a 17 punti, in seconda posizione a sorpresa in attesa delle altre partite. Il Chelsea rimane fermo a quota 14.
NEWCASTLE-FULHAM 2-1
Tre punti importanti per il Newcastle, che allo scadere riesce a spuntarla sul Fulham a St. James’ Park. Ottima partenza dei Magpies, che dopo il quarto d’ora sono già avanti di un gol: al 18’ Murphy porta i padroni di casa sull’1-0. I Cottagers provano subito a rispondere, con qualche buona occasione, ma il primo tempo va in archivio senza ulteriori marcature. In avvio di ripresa gli ospiti pareggiano i conti, al 56’ con l’ex Torino Lukic. Howe getta nella mischia Tonali e Barnes per dare forze fresche alla squadra, mentre Woltemade è piuttosto appannato e non incide (solo un palo colpito in avvio di partita). Anche in questo caso, come nel match del Chelsea, il gol partita arriva a pochi istanti dalla fine: al 90’ il contropiede perfetto dei padroni di casa porta alla zampata sottomisura di Bruno Guimaraes, che regala i tre punti al Newcastle. Con questo 2-1 i Magpies salgono a 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte fin qui): Fulham bloccato a quota 8.